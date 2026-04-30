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Colón derrotó a Rivadavia y es puntero con mejor récord en la A1 del Apertura

Continuó la fecha 8 del zona A del Apertura, donde Colón doblegó a Rivadavia y lo alcanzó, al igual que a Colón (SJ), en la cima. También hubo acción en la A2

Ovación

Por Ovación

30 de abril 2026 · 15:26hs
Colón derrotó a Rivadavia y es puntero con mejor récord en la A1 del Apertura

Foto gentileza Basquetboleando

En el Exequiel Cerati continuó la fecha 8 del zona A1 del Apertura, donde Colón doblegó a Rivadavia y lo alcanzó, al igual que a Colón (SJ) con 11 unidades en la cima. Los conducidos por Leonardo Spies tiene el mejor registro del certamen.

TORNEO APERTURA A1 – FECHA 8

MARTES 28 DE ABRIL

CUST A 84 (Mauricio Bigliani 23) - República del Oeste 82 (Guido Baldani 23)

MIÉRCOLES 29 DE ABRIL

Rivadavia Juniors 86 (Agustín Masino 17) - Colón (SF) 94 (Bautista Fernández 26)

JUEVES 30 DE ABRIL

21.30 Unión (SF) vs. Almagro

21.30 Banco Provincial vs. Sanjustino

21.30 Alma Juniors vs. Gimnasia

Libre: Colón (SJ)

TABLA DE POSICIONES

Colón (SF) 11 (5-1); Colón (SJ) y Rivadavia 11 (4-3); Sanjustino, Unión y Alma Juniors 10 (4-2); República del Oeste 10 (3-4); CUST 9 (1-7); Gimnasia 8 (3-2); Almagro 8 (2-4) y Banco 7 (1-5).

Kimberley elevó a siete su serie de victorias para seguir arriba en la A2

El elenco de barrio Sur superó con autoridad a Regatas Coronda y a poco de cerrarse la fase regular se afirma en lo más alto de la tabla valorativa.

TORNEO APERTURA A2 - FECHA 8

MIÉRCOLES 29 DE ABRIL

Kimberley 82 (Francisco Navarrete 16) - Regatas Coronda 59 (Mariano Luzzi 19)

Regatas (SF) 72 (Lázaro Astulfi 17) - El Quillá 66 (Victorio Lione 20)

JUEVES 30 DE ABRIL

21.30 CUST B vs. Alumni (LP)

21.30 Santa Rosa vs. Argentino

22.00 UNL vs. Macabi (en República del Oeste)

Libre: Centenario

TABLA DE POSICIONES

Kimberley 14 (7-0); Regatas (SF) 12 (5-2); Regatas Coronda 12 (4-4); El Quillá 11 (4-3); Alumni y Macabi 10 (4-2); UNL, Santa Rosa y Centenario 9 (2-5); Argentino 8 (2-4) y CUST B 7 (1-5)

Colón Apertura Rivadavia
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