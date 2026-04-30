Blindaje a futuro: Colón extendió el contrato de Zahir Ibarra hasta 2028

Colón se mueve fuera de la cancha con una señal clara: proyectar. Zahir Ibarra renovó su contrato hasta diciembre de 2028

Mientras el foco suele posarse en el día a día del plantel, en Colón se tomó una decisión estratégica que mira mucho más allá del presente. Se selló la continuidad de una de sus piezas emergentes: Zahir Ibarra firmó la extensión de su contrato hasta diciembre de 2028, en una muestra concreta de confianza.

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El defensor dio sus primeros pasos en el equipo superior durante 2025, en un escenario adverso, donde sumar minutos no era tarea sencilla y encima el Rojinegro peleando por no descender. Aúi así, logró meterse en la consideración y recientemente volvió a tener rodaje ingresando en el complemento frente a Godoy Cruz, ratificando que sigue en la órbita del cuerpo técnico de Ezequiel Medrán

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Puertas adentro, Ibarra no es uno más. Es una referencia en la reserva y un nombre que aparece subrayado cuando se habla de futuro. Su crecimiento no solo llamó la atención en el club: también fue citado en reiteradas ocasiones a seleccionados juveniles del ascenso, un indicio del potencial que se le atribuye.

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Mucho más que un central para Colón

Aunque su rol principal está en la zaga, en el último tiempo amplió su repertorio. La posibilidad de adaptarse como lateral derecho lo posiciona como un futbolista moderno, capaz de ofrecer variantes tácticas, algo cada vez más valorado en el fútbol actual.

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Con esta renovación, Colón no solo asegura a un jugador: respalda una idea. Apostar por los propios, sostener procesos y construir desde abajo. Ibarra, por lo pronto, ya tiene su lugar en ese plan.