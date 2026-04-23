Santa Hospitalidad 2026 en Paraná: La experiencia, el bienestar y la hospitalidad como diferencial en los negocios

El próximo 29 de mayo, la ciudad de Paraná (Entre Ríos) acogerá una nueva edición de Santa Hospitalidad, un encuentro diseñado para replantear la manera en que empresas, equipos y marcas se relacionan con las personas.

La sede del evento será el Centro Provincial de Convenciones, donde esta edición enfatizará un concepto cada vez más relevante: la hospitalidad como generadora de bienestar.

En un entorno donde los servicios tienden a la estandarización, Santa Hospitalidad propone una perspectiva alternativa: la experiencia no se mide solo por su eficiencia, sino por el impacto emocional que produce en las personas. Como se afirma desde la organización, “la hospitalidad no es solo un servicio, es una herramienta para generar experiencias más humanas, cercanas y memorables, capaces de impactar en el bienestar de quienes las viven”.

Temáticas y Contenidos del Congreso

Durante el evento, referentes de diversas industrias compartirán ideas, casos y herramientas sobre:

Cómo diseñar experiencias que generen conexión real

El rol del bienestar en la experiencia del cliente y de los equipos

La hospitalidad como ventaja competitiva en empresas y eventos

Cultura interna y liderazgo orientado a las personas

Nuevas tendencias en turismo, gastronomía y servicios

Santa Hospitalidad se consolida como un espacio transversal, dirigido no solo al sector turístico, sino también a empresas, organizaciones y profesionales que buscan diferenciarse a través de la experiencia.

Además del congreso, el evento contará con espacios experienciales en los que las marcas podrán activar propuestas vinculadas al bienestar, la conexión y la interacción con el público. Con una convocatoria en aumento y el respaldo de actores clave del sector, Santa Hospitalidad se afianza como un evento de referencia a nivel nacional.

Santa Hospitalidad 2026 invita a mirar el futuro desde una perspectiva clara: las experiencias que generan bienestar son las que realmente perduran.

Sabta Hospitalidad Parana 2

Disertantes 2026

Andrea Guadalupe Arosio

Médica clínica e integrativa, escritora y conferencista internacional, Andrea Arosio es creadora del Diplomado Medicina Origen y fundadora de AlmaSana. Su labor se centra en una visión regenerativa de la salud, con propuestas como el Programa Médico StartGate, orientado a abordar el bienestar desde una perspectiva integral.

Pablo Martín

Periodista y chef especializado en alimentación saludable, Pablo Martín es uno de los principales referentes de la alimentación consciente en Argentina. Desde hace más de veinte años impulsa una cocina natural, accesible y transformadora, promoviendo hábitos que impactan en la calidad de vida.

Leisa María Molinari

Dermatóloga con especialización en oncología cutánea y cirugía de Mohs, es fundadora del Centro Médico de la Piel en Buenos Aires, institución certificada bajo normas de calidad. Su trayectoria incluye el desarrollo del primer fotoprotector oral del país y un firme enfoque en la prevención y la gestión médica basada en procesos.

María Teresita Van Strate

Licenciada en Turismo con especialización en turismo de salud y bienestar, posee amplia experiencia en el desarrollo de proyectos vinculados a spas, termas y servicios wellness. Su labor abarca asesoramiento a organismos públicos y privados, así como capacitación en estándares de calidad en el sector.

Pablo Nigro

Licenciado en Psicología, especializado en psicología del deporte, Pablo Nigro cuenta con una extensa trayectoria en el alto rendimiento. Fue coordinador del área de Psicología Deportiva de River Plate durante dos décadas y actualmente es referente académico en CONMEBOL, trabajando con atletas de elite de distintas disciplinas.

https://santahospitalidad.com/