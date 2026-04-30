Colón de San Justo y Sanjustino no se sacaron diferencias en el clásico del Portón del Norte

En un adelanto de la 7° fecha del clásico de San Justo, el Conquistador y el Matador empataron 1 a 1. En el reprogramado de la 3° fecha, Universidad superó a Náutico El Quillá en Colonia San José

En una emotiva noche, Colón de San Justo y Sanjustino empataron en una nueva jornada del clásico del Portón del Norte en el marco de un cotejo válido por la 7° fecha del Torneo Apertura de Primera A José Luis Burtovoy que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. Sucede que ambos elencos afrontarán desde el próximo domingo la Copa Santa Fe. En el otro cotejo disputado en Colonia San José, en cumplimiento de la 3° fecha, Universidad del Litoral se impuso a Náutico El Quillá por 2 a 0.

La Liga Santafesina de Fútbol tuvo una noche de miércoles especial con la disputa del clásico de la ciudad de San Justo que marcó la primera edición en la presente temporada. Colón de San Justo y Sanjustino igualaron 1 a 1 en el Mercedes Alesso de Bieler bajo el correcto arbitraje de Joaquín Urbani. En la divisional reserva la victoria correspondió a la visita por 1 a 0 con gol de Diego Román Cristaldo, en un encuentro arbitrado por Miguel Mesquida.

Tras un 2025 cargado de clásicos, ya que se enfrentaron en cinco oportunidades, el Conquistador y el Matador se vieron las caras y le pusieron el condimento habitual con las hinchadas apoyando a sus equipos, y el color que tiene siempre la rivalidad entre ambos, amén del habitual protagonismo que ambos elencos tienen en los certámenes liguistas.

El Matador tuvo a merced uno de los clásicos más favorables en trámite de juego de las últimas tres temporadas. Es que el Matador promediando los 25 minutos del tiempo ganaba 1 a 0 con gol de Matute Benegas, y su rival jugaba con uno menos por la expulsión de Melgratti por una patada fuera de lugar a Oggier. Allí fue que el local con uno menos mejoró en varios aspectos del juego, se recompuso y lo pudo haber empatado.

En el complemento el verde y blanco lapidó lo poco que generó ya que aguantó los embates de un Colón que nunca pudo vulnerarlo, pero el fútbol se cimenta en acciones no en merecimientos, y en la última jugada del partido, un centro que casi sale de la órbita del planeta de Minotti, la baja Ortega, y define en el primer palo el delantero Pariani ante la mirada de Reginelli. De esta manera, el local festejó el punto en su cancha al tener un hombre menos.

image Sanjustino arrancó ganando, pero en el final del cotejo el local se lo igualó. foto gentileza Aguanten Los Trapos.

El encuentro clásico se adelantó ya que ambos elencos afrontarán la primera fecha de la Copa Santa Fe que organiza la Federación Santafesina de Fútbol. En el caso del Conquistador, el domingo 3, a las 15.30, visitará a Sarmiento de Margarita, mientras que el Matador, será anfitrión del Polideportivo de Llambi Campbell a partir de las 16. En el certamen liguista, Colón (SJ) visitará a Nacional, y Sanjustino recibirá a La Salle Jobson.

Síntesis

Colón de San Justo 1- Sanjustino 1

Colón de San Justo: Gonzalo Chaves; Tomás Baroni, Osvaldo Arroyo, Mauricio Del Giudice, Maximiliano Melgratti, Francisco Ortega, Matías Fantín, Brian Minotti, Claudio Albarracín, Lautaro Fagioli e Ignacio Mena. DT: Mauricio Chimentín.

Sanjustino: Cristian Reginelli; Pablo Barbero, Agustín Pereyra, Alejo Marcellari, Lisandro Merlino, Lautaro Oggier, Nehemías González, Matías Ayala Vera, Matías Benegas, Lorenzo González y Maximiliano Trouchet. DT: Marcelo Molina.

Goles: Pt: 19´ Matías Benegas (SJ); St: 40´ Diego Pariani (CSJ).

Expulsados: Maximiliano Melgratti (CSJ), Ramiro Gorosito (SJ).

Cancha: Estadio Mercedes Alesso de Bieler

Árbitro: Joaquín Urbani.

Universidad se hizo fuerte en la Colonia San José

En un partido reprogramado válido por la tercera fecha del Polaca Burtovoy, Universidad del Litoral se impuso a Náutico El Quillá por 2 a 0 en la Colonia San José en un encuentro que fue arbitrado por Alejandro Aguilera de correcto desempeño. En la divisional reserva, el local goleó al Tiburón por 4 a 0. En el cruce principal, los goles para los dirigidos por Maximiliano “Bicho” Mendoza, llegaron por intermedio de Augusto Iturraspe y Benjamín Quirelli. El próximo sábado Universidad visitará a Cosmos en el predio Nery Pumpido, mientras que el Tiburón lagunero será anfitrión de Juventud Unida de Candioti en Santo Tomé.

image En Colonia San José, Universidad superó al Tiburón lagunero por dos goles de diferencia.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: La Perla del Oeste, Colón y Sanjustino 14; La Salle Jobson 11; Colón (SJ) y Sportivo Guadalupe 10; Universidad del Litoral, Ateneo Inmaculada, Las Flores II y Deportivo Nobleza 9; Juventud Unida, Gimnasia y Esgrima y Ciclón Racing 8; Nacional e Independiente 7; Unión de Santa Fe 6; Academia Cabrera 5; El Quillá, Ciclón Norte, Cosmos y Newell´s 4; Deportivo Santa Rosa 3.

Síntesis

Universidad del Litoral 2- El Quillá 0

Universidad del Litoral: Diego Salvagiot; Santiago Cancellieri, Santiago Oreggioni, Joaquín Ayala, Alejo Casas, Alejandro Venzatti, Brian Tarragona, Felipe Barrera, Brian Giménez, Carlos Villordo y Alexis Zalazar. DT: Maximiliano Mendoza.

Náutico El Quillá: Federico Appendino; Pablo Bernia, Lautaro Marchionatti, Joel Molina, Santiago Ingino, Juan Gómez, Joaquín Felizia, Valentino Pieruccioni, Mauricio Paz, Lucio López y Gastón Losa. DT: Martín Mazzoni.

Goles: St: 26´ Augusto Iturraspe (UNL), 46´ Benjamín Quirelli (UNL).

image El elenco del Parque Belgrano sumó la tercera derrota consecutiva en el certamen liguista.

Amonestados: Joaquín Ayala, Felipe Barbera, Carlos Villordo, Benjamín Quirelli y Tomás Valenzuela (UNL); Pablo Bernia, Joel Molina, Santiago Ingino y Federicco Macchi (EQ).

Cambios: Augusto Iturraspe x Cancellieri, Tomás Valenzuela x Gimenez, Benjamín Quirelli x Tarragona, Ignacio Albornoz x Barrera (UNL); Bautista González x López, Luciano Ferrari x Molina, Nicolás Cometto (EQ).