Grupo Hotelero Albamonte despidió el año en la ciudad de Paraná

Grupo Hotelero Albamonte (GHA) celebró la despedida del año 2025, un encuentro tradicional y un momento de celebración que anualmente reúne a todos los hoteles de la cadena en distintos puntos del país. Esta vez la ciudad elegida fue Paraná, en el emblemático hotel Howard Johnson Mayorazgo, un verdadero ícono del paisaje costero de la capital entrerriana.

24 de noviembre 2025 · 00:40hs
El encuentro inició durante el atardecer del viernes 14 en el parque del hotel donde los participantes disfrutaron de un cóctel con bebidas locales, mientras que la Banda de la Policía de Entre Ríos amenizó el ambiente con distintos tipos de ritmos aumentando el disfrute de los presentes.

Participaron del evento el Presidente de la cadena hotelera Howard Johnson y Days Inn, Alberto Albamonte, su Director, Pablo Albamonte, el Gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, el Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli y Rosario Romero Intendenta de la ciudad de Paraná.

También asistieron al encuentro el Secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto; el Director Nacional de Desarrollo y Promoción de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, Pablo Cagnoni y el Presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo, Juan Manuel Acedo, entre otros funcionarios más, representantes privados locales del área de turismo. Se agradeció el mensaje enviado con un efusivo apoyo al Grupo Hotelero Albamonte de parte de Luis Barrionuevo, dirigente sindical del gremio de gastronómicos.

El sábado 15 fue el día del encuentro principal de los asistentes, quienes desde el octavo piso del hotel participaron primeramente de un cóctel y gozando de las vistas desde los grandes ventanales del salón del colosal Parque Urquiza y al río Paraná coronado por un atardecer majestuoso.

Más de 120 personas estuvieron presentes en la noche de celebración donde participaron autoridades del Grupo Hotelero Albamonte, propietarios y gerentes de los distintos hoteles de todo el país además de inversores, sponsors y colaboradores. El actor y humorista Miguel del Sel estuvo a cargo de la conducción aportando su profesionalismo y alegría.

Durante el evento se proyectaron videos para recordar las acciones y objetivos cumplidos durante el 2025, se entregaron premios de reconocimientos a la excelencia, destacándose el otorgado a Howard Johnson San Pedro Marinas (Provincia de Buenos Aires) como “Hotel del Año” y el de “Gerente del Año” para Matías Llanos, de Howard Johnson Yerba Buena (Tucumán).

En esta celebración el GHA, propietarios de las marcas Howard Johnson y Days Inn en Argentina, Chile y Paraguay, reafirmó su compromiso con el desarrollo hotelero, impulsando el turismo corporativo y familiar mediante la calidad y el confort en todos sus hoteles, y consolidando el más alto estándar de servicios en favor de cada huésped.

“Queremos cerrar el año celebrando con quienes día a día hacen posible que sigamos creciendo, liderando, fortaleciendo vínculos y proyectando nuevos desafíos y logros para 2026. Damos gracias a quienes nos eligen y para ellos renovamos nuestro compromiso de seguir ofreciendo lo mejor en cada propuesta. ¡Vamos por más!”, expresó Alberto Albamonte.

