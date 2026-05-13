Rosario Central venció a Racing y se metió en las semifinales del Torneo Apertura

En un partido caliente y muy polémico, Rosario Central superó a Racing 2-1. La Academia terminó jugando con nueve futbolistas

Rosario Central venció a Racing y se metió en semifinales.

Rosario Central derrotó 2-1 a Racing después del alargue y se clasificó a las semifinales del Torneo Apertura en una noche cargada de tensión en el Gigante de Arroyito.

Matías Zaracho había puesto en ventaja a la Academia en el primer tiempo, pero Gastón Ávila empató en el complemento y Enzo Copetti, con un bombazo desde afuera en el tiempo extra, marcó el gol decisivo.

El equipo de Gustavo Costas terminó el partido con nueve jugadores por las expulsiones de Adrián Martínez y Marco Di Césare. La primera de ellas, en una decisión muy polémica.

Rosario Central ahora espera en semifinales por el ganador de River-Gimnasia y mantiene intacta la ilusión de pelear por el título delante de su gente.