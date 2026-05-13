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Crimen de Jeremías Monzón: testimonios en Cámara Gesell podrían complicar a la madre de la menor imputada

Dos jóvenes sobreseídos por ser inimputables declararon bajo la modalidad de anticipo jurisdiccional de prueba. El fiscal Cecchini sugirió que los nuevos testimonios podrían agravar la situación procesal de la madre de la menor imputada.

13 de mayo 2026 · 20:41hs
Crimen de Jeremías Monzón: testimonios en Cámara Gesell podrían complicar a la madre de la menor imputada

Crimen de Jeremías Monzón: testimonios en Cámara Gesell podrían complicar a la madre de la menor imputada

La investigación por el brutal asesinato de Jeremías Monzón sumó este miércoles un avance procedimental decisivo. En los tribunales santafesinos, se llevaron a cabo las declaraciones en Cámara Gesell de dos jóvenes que, si bien estuvieron presentes al momento del crimen, fueron sobreseídos por tener 14 años (edad de inimputabilidad).

El fiscal de Menores, Francisco Cecchini, explicó que esta medida se realizó como anticipo jurisdiccional de prueba. Esto significa que los testimonios quedan preservados y validados para ser utilizados directamente en un futuro juicio oral, evitando que los jóvenes tengan que declarar nuevamente y garantizando la fidelidad de sus relatos.

LEER MÁS: Crimen de Jeremías Monzón: dictaron el sobreseimieto a uno de los menores acusados por el brutal asesinato

La estrategia de la Fiscalía: contexto y alevosía

La causa está caratulada como “homicidio triplemente calificado”, una de las figuras más severas del Código Penal, que contempla las siguientes agravantes:

Alevosía: actuar sobre seguro, sin riesgo para los autores y aprovechando la indefensión de la víctima.

Ensañamiento: aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima.

Concurso premeditado: el acuerdo previo de dos o más personas para cometer el delito.

Cecchini subrayó que los testimonios de este miércoles no solo reconstruyen el ataque, sino el contexto previo y posterior. "Hace falta introducir elementos de contexto para poder explicar por qué el fiscal sostiene una teoría determinada", afirmó el funcionario.

¿Giro en la carátula para la madre de la menor imputada?

Actualmente, el expediente tiene dos imputadas principales:

M.B.A. (16 años): imputada como coautora del homicidio.

N.I.J. (Madre de la menor): imputada con una participación secundaria.

Sin embargo, tras las declaraciones en Cámara Gesell, el fiscal admitió que la hipótesis podría virar hacia una acusación más grave para la madre. Los nuevos elementos permitirían a la fiscalía revisar si su rol fue realmente secundario o si tuvo una incidencia mayor en la organización o ejecución del plan criminal.

El camino hacia el juicio oral

A pesar de la reserva que impone la Ley de Protección de Menores, Cecchini se mostró optimista respecto a los plazos procesales:

Estado de la causa: "Estamos bastante avanzados", aseguró.

Pendientes: solo restan concluir algunas pericias técnicas (informáticas y de laboratorio).

Nuevos involucrados: por el momento, la fiscalía descarta que existan más personas por imputar fuera de las dos mujeres mencionadas.

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