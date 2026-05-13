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Platense le ganó a San Martín de San Juan y clasificó a octavos de final de la Copa Argentina

Platense y San Martín de San Juan igualaron 0-0, pero en la definición desde los 12 pasos, el Calamar se impuso por 4-3 y avanzó en la Copa Argentina

13 de mayo 2026 · 21:26hs
El arquero de Platense Nicolás Sumavil atajó dos penales.

El arquero de Platense Nicolás Sumavil atajó dos penales.

Platense derrotó por 4-3 en la tanda de penales a San Martín de San Juan, luego de empatar sin goles al final de los 90 minutos reglamentarios, en el partido que disputaron esta tarde, en el estadio Alfredo Beranger de Temperley, por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026.

Platense avanza en la Copa Argentina

En la tanda decisiva, el “Calamar” tuvo 100% de efectividad con los goles del delantero Guido Mainero, los defensores Mateo Mendía y Agustín Lagos y el extremo Franco Zapiola.

Por su lado, para el conjunto sanjuanino convirtieron el atacante Nazareno Funez y los defensores Julián Marchio y Hernán Zuliani, mientras que el arquero Nicolás Sumavil detuvo los tiros del mediocampista Diego “Pulpo” González y del lateral Federico Murillo.

Con el triunfo, el equipo de Vicente López avanzó a los octavos de final, instancia en la que esperará por el ganador entre Instituto y Lanús.

La primera llegada del partido fue de San Martín, apenas pasado un minuto del inicio del juego, con un centro atrás desde la derecha del delantero Genaro Rossi para el remate de primera del extremo Carlo Lattanzio, cuyo tiro salió bombeado al segundo palo y permitió que Sumavil retroceda y despeje la pelota con ambas manos sobre la línea de gol.

Platense no tuvo acercamientos de riesgo hasta los 41 minutos, con un potente cabezazo del extremo Bautista Merlini, tras un centro desde la derecha, que buscaba el rincón derecho del arquero Maximiliano Velazco, quien pudo contener mediante una destacada estirada.

Embed - Platense 0 (4) - (3) 0 San Martín de San Juan | Copa Argentina 2026 | 16avos de final

Ya en el segundo tiempo, el verdinegro volvió a generar peligro en el primer minuto, con un cabezazo del delantero Nicolás Iachetti que se fue ancho por el primer palo.

El campeón del Apertura 2025 no llegó al arco rival hasta los 12 minutos del complemento, con un remate del defensor Eugenio Raggio, luego de un rebote, que fue desviado por Velazco sobre su poste izquierdo y terminó dando en el palo, antes de irse desviado.

En 24 minutos, el talentoso mediocampista Juan Gauto aprovechó un tiro libre a algunos metros de la medialuna del área y buscó el ángulo izquierdo de Velazco, que alcanzó a desviar por encima del travesaño una pelota que se iba apenas desviada.

Sobre el final del partido, en el segundo minuto de descuento, Platense tuvo una llegada doble, que tampoco terminó en gol. Tras un buen remate del delantero Héctor Bobadilla que salió bajo y al primer palo, despejado por el arquero Velazco, el rebote le quedó al atacante Gonzalo Lencina, en el costado derecho del área, quien cruzó un disparo rasante pero no tuvo precisión y la pelota se fue rozando el segundo poste.

Llegada la tanda de penales fue el momento de brillar de Sumavil. El guardameta contuvo el primer penal, en el que el “Pulpo” González buscó un disparo bajo hacia su poste izquierdo, y se quedó también con el quinto, ante el derechazo cruzado de Murillo, para darle la clasificación al equipo que dirige Walter Zunino.

Platense San Martín de San Juan Copa Argentina
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