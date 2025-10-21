Uno Santa Fe | Negocios | Grupo Hotelero Albamonte

Grupo Hotelero Albamonte en la Conferencia Global 2025 de Las Vegas

21 de octubre 2025 · 00:55hs
Geoff (como lo conocen en el mundo empresarial y hotelero mundial) Ballotti en el marco de la Conferencia Global 2025 en Las Vegas abrió la gran reunión mundial ante más de 6.000 hoteleros, proveedores y miembros del equipo global con un mensaje claro: “Juntos, vamos a llegar lejos”. Allí la compañía presentó una serie de nuevas iniciativas bajo su estrategia Owner First, pensadas para impulsar la rentabilidad hotelera mediante avances en tecnología, marketing, lealtad y compras.

La Conferencia Global Wyndham se desarrolló en el Caesars Forum repleto de miles de líderes apasionados y emprendedores de todo el mundo, comprometidos con la excelencia, la innovación y la hospitalidad. Aquí estuvo presente el Grupo Hotelero Albamonte (GHA) representado por su presidente, Alberto Gustavo Albamonte quién es desde hace 27 años quien conduce en Argentina, Paraguay y Chile las marcas Howard Johnson y en Argentina Days Inn, habiéndose convertido a lo largo de estas más de dos décadas en el mayor conglomerado hotelero con más de 40 hoteles operativos y 17 en construcción.

Wyndham Hotels & Resorts (WHR) cuenta con más de 9.300 hoteles en más de 95 países, con 843.000 habitaciones, liderando el segmento económico y de gama media. WHR inauguró un récord de 15.000 habitaciones a nivel mundial en el primer trimestre de 2025, un aumento interanual del 13 por ciento, mientras que su cartera de proyectos en desarrollo alcanzó un récord de 254.000 habitaciones. El objetivo, dice Ballotti es concreto: crear marcas más fuertes, grupos más grandes y mejorar los sistemas de distribución.

Según un estudio realizado por la Compañía, América Latina tiene un potencial de creación de 450.000 habitaciones, y Wyndham Hotels & Resorts piensa aportar a ese crecimiento del sector hotelero de manera orgánica, con ayuda del management local.

En ese marco y relacionado al mercado latinoamericano el CEO hotelero mundial tuvo palabras de elogios para el GHA al ser consultado de cómo ve el mercado argentino en el futuro próximo. “Estoy impresionado con el equipo de trabajo del Grupo Hotelero Albamonte, con Alberto y Pablo a la cabeza de todo ese trabajo dentro de un mercado muy dinámico”. Para finalizar expresó “Necesito ir a Argentina. Hace tiempo que no voy. Me alegra que estemos ampliando nuestra presencia allí y quiero verlo en persona”.

“El Consejo Internacional de aeropuertos (ACI World) manifestó que el tráfico aéreo mundial superará en 2035 los 10.000 millones de pasajeros. Argentina es el 8vo. país más grande del mundo. Preparémonos para semejante desafío” expresó Alberto Albamonte.

