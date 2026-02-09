Inauguró Days Inn Sierra de la Ventana y la marca se expande en el país

Days Inn desembarcó en Sierra de la Ventana, siendo el quinto eslabón de la marca en el país y convirtiéndose oficialmente en un referente de confort y naturaleza en el sudoeste bonaerense.

Con el objetivo de elevar la propuesta hotelera en uno de los destinos más buscados de la provincia de Buenos Aires, este 5 de febrero se llevó a cabo la inauguración oficial del nuevo Days Inn Sierra de la Ventana .

El evento de inauguración contó con la presencia de más de 400 personas, entre ellas Alberto y Pablo Albamonte directivos del Grupo Hotelero Albamonte (GHA) , Lara Paoletti presidenta de Days Inn Sierra de la Ventana del Grupo internacional Paoletti , inversor de origen italiano a cargo de este hotel, además de autoridades nacionales como Lic. Daniel Scioli , Secretario de Turismo y Ambiente de la Nación Argentina, y autoridades municipales, representantes del sector turístico regional y empresarios quienes dieron inicio formal a las operaciones de este establecimiento que promete combinar el estándar de calidad internacional de la marca con el entorno natural único de la comarca serrana.

El hotel está ubicado sobre Ruta Provincial N° 76 km 238, al sudoeste de la provincia de Buenos Aires a poco más de 100 kms de la ciudad de Bahía Blanca y a 570 kms de CABA, en un punto panorámico estratégico de La Comarca, que ofrece a sus huéspedes la mejor de las vistas al Cerro Tres Picos de 1239 msnm, el punto más alto de la provincia, dentro del Sistema de Ventania en el Partido de Tornquist, convirtiéndolo en un lugar excepcional que debe ser recorrido. Es sin duda un destino ideal para visitar durante todo el año donde se conjuga la tranquilidad y belleza de la naturaleza de las sierras bonaerenses que con sus múltiples ofertas de actividades invitan a disfrutar en pareja, en familia o con amistades, expresan desde GHA. Con esta incorporación GHA acrecienta su liderazgo en el mercado argentino en cantidad de hoteles abiertos y sigue ofreciendo el mejor estándar que un huésped requiere y exige al alojarse en ellos.

“La inauguración de este hotel es una clara muestra de que cuando hay confianza, inversión y trabajo conjunto, el crecimiento llega. El turismo es un gran motor de desarrollo, genera empleo y abre oportunidades para miles de familias.” afirmó Lic. Daniel Scioli, Secretario de Turismo y Ambiente de la Nación Argentina

A la hora de tomar la palabra Alberto Albamonte, CEO del Grupo Hotelero Albamonte y Presidente de los hoteles Days Inn y Howard Johnson, el empresario expresó “Este arribo confirma que esta paradisíaca zona es un verdadero polo de atracción para las inversiones hoteleras de alta gama”.

ALBERTO ALBAMONTE - DI

Una propuesta integral para el viajero moderno

Ubicado estratégicamente, el nuevo Days Inn se presenta para ofrecer una experiencia de descanso superior tanto para familias como para el segmento corporativo. Entre sus principales características se destacan:

Infraestructura de vanguardia: Habitaciones amplias y totalmente equipadas con vistas panorámicas a las sierras.

Habitaciones amplias y totalmente equipadas con vistas panorámicas a las sierras. Amenities Premium: Piscina (climatizada interior y descubierta), zona de spa, gimnasio y amplios espacios verdes.

Piscina (climatizada interior y descubierta), zona de spa, gimnasio y amplios espacios verdes. Gastronomía: Una propuesta culinaria que resalta los sabores de la región que se entremezcla con opciones de alta cocina internacional.

Una propuesta culinaria que resalta los sabores de la región que se entremezcla con opciones de alta cocina internacional. Compromiso Sustentable: El hotel integra prácticas de eficiencia energética para preservar el ecosistema local, habiendo logrado la certificación internacional de hotel verde ratificado por la Lic. Bárbara Elliott .

El hotel integra prácticas de eficiencia energética para preservar el ecosistema local, habiendo logrado la certificación internacional de hotel verde ratificado por la . Otras alternativas para el huésped: Para quienes buscan aún más entretenimiento, el Casino ofrece un ambiente diseñado para distenderse y divertirse. Con una amplia variedad de slots, ruletas de paño y mesas de juego, junto a un resto bar integrado, este espacio se ha convertido en un clásico de las noches de Sierra de la Ventana.

Junto al hotel se encuentra el fabuloso Golf de Sierra de la Ventana, una cancha de 18 hoyos, par 72, afincado en una extensión de 64 hectáreas permite jugar durante todo el año en un clima apacible, con vistas a valles, cerros y arroyos. Esta cancha es una de las favoritas en el país siendo visitada por los golfistas más exigentes.

“La llegada de Days Inn a Sierra de la Ventana no solo fortalece nuestra red nacional y la que nos convierte en la cadena hotelera más grande del país con un total de 41 hoteles abiertos y más de 24 en construcción o con contratos ya firmados, sino que también responde a la creciente demanda de servicios de alta calidad en destinos de cercanía y naturaleza”, afirmó Alberto Albamonte.

LARA PAOLETTI

Impacto en el turismo regional

La apertura de este nuevo complejo representa un motor de crecimiento para la zona, generando puestos de trabajo directos e indirectos y posicionando a Sierra de la Ventana como un destino competitivo para el turismo de reuniones y eventos sociales durante todo el año.

Lara Paoletti, presidente del hotel comentó “Estamos felices tanto yo como el grupo empresarial que represento de dar esta excelente noticia para el sector turístico al Inaugurar el primer hotel con marca internacional en una ubicación tan estratégica como Sierra de la Ventana. Es un gran hito”. Para finalizar su mensaje, la empresaria expresaba “La alianza comercial de este hotel con GHA y la llegada de una marca internacional a Sierra de la Ventana nos llena de orgullo y nos posiciona dentro del crecimiento dinámico del sector turístico. Este paso estratégico potencia de manera significativa al destino y confirma que la región es -y seguirá siendo- un polo de atracción para inversiones hoteleras de alta calidad y confort”.

Es de destacar que en menos de 90 días abrirá sus puertas el fabuloso hotel Howard Johnson Bahía Blanca (el más importante de la ciudad) también adherido al grupo GHA lo cual potenciará ambos destinos con la utilización del Aeropuerto internacional de Bahía Blanca.

Por su parte el Lic. Carlos Lamas, Secretario de Turismo del Municipio de Tornquist decía “La llegada de un hotel de marca internacional es un hito para nuestro destino. Refuerza la confianza en la ciudad, eleva la calidad de la oferta turística y nos posiciona de manera más competitiva a nivel nacional e internacional.”

Days Inn - Sierra de la ventana - Vista General Drone 1

Sobre Days Inn

Days Inn con más de 2300 hoteles en el mundo, se convierte en una de las marcas hoteleras más reconocidas a nivel global, y perteneciente a la familia hotelera Wyndham Hotels & Resorts con más de 9300 hoteles distribuidos en 24 marcas en 80 países. Con un enfoque en brindar hospitalidad cálida y servicios confiables, la cadena continúa su expansión en Argentina, apostando por destinos con alto potencial de crecimiento. www.daysinn.com.ar Redes: @hjargentina y @daysinnsierra