Santa Fe FC y Los Canarios no aflojan en la pelea por la cima del Apertura

Se disputó la novena fecha de la Primera B liguista y todo sigue igual arriba: el conjunto tricolor continúa como líder y el elenco amarillo permanece a tres puntos.

La Primera B de la Liga Santafesina completó este sábado una nueva jornada del Torneo Apertura 2026, donde los equipos que pelean arriba volvieron a responder y mantuvieron sin cambios los puestos de privilegio.

Santa Fe FC y Los Canarios volvieron a sumar de a tres y continúan marcando el ritmo del campeonato, separados apenas por tres unidades.

Santa Fe FC sigue firme en lo más alto

El líder del certamen volvió a hacerse fuerte y derrotó 2-1 a Atenas para sostenerse en la cima.

Juan Romero y Alexis Martínez marcaron para el conjunto tricolor, mientras que Milton Villalba descontó para Atenas.

Con este triunfo, Santa Fe FC cerró otra jornada como único puntero del campeonato.

Los Canarios no pierden pisada

El escolta tampoco dejó puntos en el camino.

Los Canarios derrotaron 2-0 a Los Juveniles gracias a los goles de Cristian Fernández y Gustavo Madole, resultado que le permitió continuar a tres unidades de la punta.

El conjunto amarillo sigue firme en la persecución y mantiene intactas sus ilusiones de pelear el título.

Goleadas y partidos con muchos goles

La jornada dejó además varios encuentros cargados de emociones y goles.

Defensores de Alto Verde protagonizó una de las goleadas del sábado tras imponerse 5-2 frente a Loyola.

Nicolás López, Matías Díaz, Lisandro Mogica en dos oportunidades y Jeremías Oyeras marcaron para el ganador.

También Banco Provincial tuvo una tarde contundente y venció 4-1 a Deportivo Agua, con un doblete de Hugo Quiroz.

Nuevo Horizonte festejó como visitante

Otro de los equipos que logró destacarse fue Nuevo Horizonte, que goleó 3-0 a Belgrano fuera de casa.

Lautaro Wagner convirtió dos goles y Bruno Montenegro completó el triunfo del visitante.

El Cadi sumó tres puntos importantes

En barrio Centenario, El Cadi consiguió una valiosa victoria por 2-1 frente a Vecinal Gálvez.

Lautaro Costabel y Maximiliano Farías anotaron para el ganador.

Resultados completos de la fecha 9

Los Canarios 2 – Los Juveniles 0

Banco Provincial 4 – Deportivo Agua 1

Atlético Arroyo Leyes 1 – Defensores de Peñaloza 1

Los Piratitas 3 – Floresta 1

Defensores de Alto Verde 5 – Loyola 2

Belgrano 0 – Nuevo Horizonte 3

Pucará 2 – CCyD El Pozo 0

San Cristóbal 1 – Don Salvador 1

Santa Fe FC 2 – Atenas 1

Vecinal Gálvez 1 – El Cadi 2

La lucha por el campeonato continúa al rojo vivo y, al menos hasta la próxima fecha, Santa Fe FC seguirá mirando a todos desde arriba con Los Canarios pisándole los talones.