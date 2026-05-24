River y Belgrano definen al campeón del Apertura en una final cargada de historia

El Millonario y el Pirata se medirán este domingo en el Mario Alberto Kempes de Córdoba para coronar al nuevo campeón del fútbol argentino. River va por otro título local y Belgrano sueña con una consagración histórica.

El Torneo Apertura de la Liga Profesional tendrá este domingo su capítulo decisivo cuando River y Belgrano se enfrenten en la gran final que se disputará desde las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El encuentro será arbitrado por Yael Falcón Pérez, mientras que Leandro Rey Hilfer estará a cargo del VAR. La definición podrá verse por ESPN Premium y TNT Sports Premium.

River llega golpeado, pero con el objetivo intacto

El equipo dirigido por Eduardo Coudet desembarca en Córdoba luego de eliminar a Rosario Central en semifinales gracias a un ajustado triunfo por 1-0, definido con un penal convertido por Facundo Colidio.

Sin embargo, la clasificación dejó varias complicaciones físicas dentro del plantel. Gonzalo Montiel, Aníbal Moreno y Sebastián Driussi terminaron lesionados y no estarán disponibles para la final.

Ante este panorama, el entrenador deberá meter mano en el equipo y apostar por Fabrizio Bustos, el juvenil Lucas Silva y Joaquín Freitas para cubrir esas ausencias.

River ya había atravesado momentos complejos en las fases anteriores. En octavos dejó en el camino a San Lorenzo por penales y luego mostró una versión más sólida en cuartos de final, cuando venció 2-0 a Gimnasia de La Plata.

Ahora irá por una nueva estrella local, la número 39 de Primera División en su historia.

Belgrano, la gran sorpresa del campeonato

Del otro lado aparecerá un Belgrano que se transformó en la revelación absoluta del certamen. El conjunto cordobés, dirigido por Ricardo Zielinski, llegó a la final tras una campaña que pocos imaginaban al comienzo del torneo.

El Pirata terminó quinto en la Zona B y desde allí construyó un camino cargado de emociones. Primero eliminó a Talleres en el clásico cordobés y luego dejó afuera a Unión con autoridad.

Pero el gran golpe lo dio en semifinales frente a Argentinos Juniors. Allí logró empatar el partido en el último minuto y después sobrevivió a una dramática definición por penales, donde estuvo al borde de la eliminación antes de revertir la historia.

Belgrano intentará conquistar el primer título de Primera División de su historia y volver a escribir otra página inolvidable frente a River, rival al que ya marcó en uno de los episodios más recordados del fútbol argentino con la promoción de 2011.

Probables formaciones

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Belgrano (Cba.): Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López o Agustín Falcón, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metili; Lucas Passerini. DT: Ricadro Zielinski.

Hora: 15:30.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium.