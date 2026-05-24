Qué jugadores podrían haber tenido su última vez en Unión

Unión ingresará en una refundación futbolística, más allá de si sigue o no Leo Madelón como DT. Qué jugadores podrían marcharse en el receso.

La derrota de Unión frente a Independiente por 2-0 en el Coloso Marcelo Bielsa, que significó la eliminación en los 16avos de final de la Copa Argentina, no solo marcó el cierre competitivo del primer semestre, sino que además podría haber representado el último partido de varios futbolistas con la camiseta rojiblanca.

Con apenas el Torneo Clausura por delante en la segunda parte del año, el club se encamina hacia una profunda reestructuración futbolística, donde habrá salidas, posibles ventas importantes y varias situaciones contractuales por resolver.

Emiliano Álvarez y Palavecino, con un pie afuera en Unión

Los dos casos más claros son los de Emiliano Álvarez y Nicolás Palavecino. Al uruguayo y al volante ofensivo se les termina el contrato y, según el panorama actual, ninguno continuaría en el club.

En ambos casos, la dirigencia no avanzaría en una renovación y todo apunta a que ya disputaron su último encuentro oficial con la camiseta de Unión.

Mateo Del Blanco, la gran carta de venta de Unión

Otro de los futbolistas que podría dejar el club es Mateo Del Blanco. El lateral-volante es considerado hoy la principal carta de venta de Unión y aparece como uno de los jugadores más cotizados del plantel.

Belgrano Unión Mateo Del Blanco @Belgrano

El juvenil cuenta con una cláusula de salida cercana a los 2.5 millones de dólares y en Santa Fe saben que será muy difícil retenerlo ante una oferta importante.

Vargas y Fascendini, otros nombres apuntados por el mercado

La situación también alcanza a Lautaro Vargas y Valentín Fascendini. Más allá de haber terminado el semestre en un nivel irregular, Vargas continúa siendo un futbolista seguido y con proyección.

En tanto, Fascendini perdió terreno en la consideración de Leonardo Madelón tras la aparición de Juan Pablo Ludueña, aunque sigue teniendo cláusula de salida y mercado potencial.

Tarragona y una cláusula especial

Uno de los casos particulares es el de Cristian Tarragona. El delantero posee una cláusula que le permitiría salir del club si aparece una oferta importante desde los países árabes.

Cristian tarragona Prensa Unión

Por ahora no existen propuestas concretas, pero en Unión saben que el mercado internacional puede activarse en cualquier momento.

Fragapane, relegado y con un contrato elevado

Otro futbolista cuya continuidad genera interrogantes es Franco Fragapane. El atacante perdió muchísimo protagonismo en el cierre del semestre y podría buscarse una salida consensuada, sobre todo por el elevado salario que percibe dentro del plantel.

Distinta es la situación de Claudio Corvalán y Enzo Roldán. A ambos se les termina el contrato recién el 31 de diciembre y, salvo una oferta muy importante desde lo económico, continuarían formando parte del plantel.

También habrá que seguir de cerca el futuro de Diego Armando Díaz. El juvenil tuvo pocas oportunidades en el semestre y no se descarta que Unión busque cederlo para que pueda sumar continuidad y seguir creciendo futbolísticamente.

Madelón, otro tema central en Unión

La situación de Leonardo Madelón también ocupa un lugar importante en la agenda rojiblanca. El entrenador finalizó su vínculo contractual y todavía no dio una respuesta definitiva a la propuesta que le realizó la dirigencia para continuar.

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Durante la semana, el presidente Luis Spahn fue contundente al referirse al DT: “¿A dónde va a estar mejor que acá?”, expresó, además de remarcar que incluso sueñan con hacerle una estatua por todo lo que representa para la historia del club.

Más allá de la continuidad o no de Madelón, en Unión saben que se viene un mercado de pases movido y una renovación importante de cara al segundo semestre, donde el único objetivo será ser protagonista en el Torneo Clausura.