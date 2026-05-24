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La Zona A entra en ebullición: juegan los rivales de Colón en la fecha 15

Deportivo Morón, Estudiantes, Ferro, Godoy Cruz y otros protagonistas afrontarán una jornada clave en la pelea por la punta y el Reducido de la Primera Nacional.

Ovación

Por Ovación

24 de mayo 2026 · 10:56hs
La Zona A entra en ebullición: juegan los rivales de Colón en la fecha 15

Prensa Morón

La fecha 15 de la Zona A de la Primera Nacional se pondrá en marcha con varios partidos que tendrán incidencia directa en la lucha por la cima del campeonato, donde Colón buscará recuperar el liderazgo cuando reciba este domingo a Mitre de Santiago del Estero en el Brigadier López.

Mientras tanto, varios de sus perseguidores afrontarán compromisos exigentes en una jornada que promete modificar nuevamente la tabla de posiciones.

Morón quiere reaccionar tras la caída en Floresta

Uno de los focos principales estará puesto en Deportivo Morón, que viene de sufrir una dura derrota sobre el final frente a All Boys en Floresta y llega con apenas dos puntos obtenidos sobre los últimos nueve posibles.

El equipo de Walter Otta recibirá este domingo desde las 15 a Estudiantes de Buenos Aires en el Nuevo Francisco Urbano, con arbitraje de Juan Cruz Robledo y transmisión de LPF Play.

El Gallito intentará sostenerse en los puestos de privilegio, aunque tendrá dos bajas sensibles en defensa.

Franco Vázquez no podrá jugar tras haber sido expulsado ante All Boys, mientras que Joaquín Livera quedó descartado por una contractura en el isquiotibial izquierdo.

Ante ese panorama, Leonel Cardozo ingresaría en la zaga central y Joaquín Vaquero ocuparía el lateral izquierdo.

Estudiantes, con una racha positiva pero sin victorias

Del otro lado estará Estudiantes de Caseros, que atraviesa una extensa serie invicta de ocho partidos, aunque acumula tres empates consecutivos y necesita volver a ganar para meterse nuevamente en zona de Reducido.

El Pincha llega tras igualar con Colón y buscará dar el golpe fuera de casa ante uno de los protagonistas del campeonato.

Godoy Cruz quiere recuperarse en Mendoza

Otro de los equipos que sigue de cerca la pelea es Godoy Cruz, que el fin de semana pasado perdió 1-0 frente a Los Andes en Lomas de Zamora y sufrió así la primera derrota desde la llegada de Pablo De Muner como entrenador.

El Tomba recibirá este domingo desde las 16.30 a All Boys en el estadio Feliciano Gambarte, con arbitraje de Juan Pafundi.

Enfrente estará un conjunto de Floresta que tendrá el debut de Mauricio Giganti como nuevo DT.

Ferro atraviesa su mejor momento

Ferro aparece como uno de los equipos de mejor actualidad en la categoría.

El Verdolaga viene de vencer 1-0 a Deportivo Madryn en condición de visitante y acumula tres victorias consecutivas, resultados que lo depositaron en puestos de Reducido.

Ahora buscará seguir de racha este domingo desde las 16, cuando reciba a Central Norte con arbitraje de Javier Delbarba.

Además, el equipo de Caballito quedó a apenas cuatro puntos del nuevo líder Ciudad de Bolívar.

Madryn quiere sostenerse arriba

Deportivo Madryn, pese a la derrota ante Ferro, continúa en puestos de clasificación y este domingo tendrá una visita compleja frente a Chaco For Ever.

El encuentro contará con arbitraje de Carlos Córdoba.

El equipo de Cristian Díaz suma 19 puntos y necesita volver al triunfo para no perder terreno en la pelea de arriba.

Por su parte, Chaco For Ever atraviesa un presente muy delicado: está último con apenas ocho unidades y ganó solamente un partido como local en el campeonato.

Un duelo de necesitados en La Quema

En otro de los encuentros destacados de la jornada, Acassuso recibirá a Defensores de Belgrano en el estadio Javier “Pipo” Marín.

El Quemero necesita reencontrarse con la victoria luego de once fechas sin triunfos y además busca salir de la zona de descenso.

El encuentro se jugará este sábado desde las 14 y será controlado por Joaquín Gil.

Una fecha con mucho en juego

Con varios equipos separados por pocos puntos, la fecha 15 puede resultar determinante para reacomodar la tabla de posiciones.

Mientras Colón buscará volver a lo más alto ante Mitre, varios de sus perseguidores afrontarán partidos decisivos en una Zona A cada vez más pareja y exigente.

Colón Morón Estudiantes
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