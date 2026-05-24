La Perla quedó sola arriba en el Apertura liguista tras una fecha cargada de clásicos

El conjunto de Recreo venció a Cosmos y aprovechó el empate de Colón de San Justo y Sanjustino en la cima. Unión festejó en el clásico ante Colón y La Salle derrotó a Ateneo.

La décima fecha del Torneo Apertura José Luis Burtovoy de la Liga Santafesina continuó este sábado luego de haber comenzado el miércoles con los triunfos de Colón de San Justo y Sanjustino, que habían alcanzado momentáneamente la punta del campeonato. Sin embargo, la continuidad de la jornada terminó modificando nuevamente el panorama en la parte alta de la tabla, ya que La Perla del Oeste aprovechó su oportunidad y quedó como único líder del certamen.

El equipo recreíno había abierto la fecha el viernes por la noche con una valiosa victoria como visitante frente a Cosmos.

El único gol del partido lo convirtió Leandro Mayenfisch, resultado que terminó siendo clave para adueñarse en soledad de la cima del campeonato.

De esta manera, La Perla capitalizó al máximo la presión que existía sobre los otros candidatos y cerró la jornada mirando a todos desde arriba.

Unión festejó en el clásico

Uno de los encuentros más destacados del sábado fue el clásico entre Unión y Colón, donde el Tatengue mostró contundencia ofensiva para quedarse con una clara victoria por 4-1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/2058322939590963514&partner=&hide_thread=false Unión goleó a Colón por 4 a 1 en el clásico de la Liga Santafesina. Greco, Benavidez en dos oportunidades y Iacono marcaron los goles Tatengues. Previamente la reserva ganó 2 a 0 con goles de Gamarra y Dacaro.



Además, en formativas de AFA, Unión cosechó tres triunfos, dos… pic.twitter.com/ItCrycgZAl — Club Atlético Unión (@clubaunion) May 23, 2026

Dylan Grecco abrió el camino, Agustín Benavídez se despachó con un doblete y Facundo Iacono completó la goleada rojiblanca.

Para el Sabalero descontó Facundo Raffo.

La Salle se quedó con otro duelo importante

Otro de los clásicos de la jornada terminó con festejo para La Salle Jobson, que derrotó 1-0 a Ateneo Inmaculada.

El único tanto del encuentro lo convirtió Juan Silvestro, en un triunfo muy celebrado para el conjunto colegial.

Sanjustino y Colón SJ habían ganado el miércoles

La fecha se había iniciado entresemana con dos victorias importantes de los equipos del interior.

Colón de San Justo derrotó 2-0 a Independiente con goles de Tomás Baroni y Lautaro Fagioli.

Por su parte, Sanjustino superó 3-1 a Gimnasia y Esgrima gracias a los tantos de Maximiliano Truchet, Matías Ayala Vera y Agustín Pereyra.

El resto de la fecha

En otros resultados destacados:

Náutico El Quillá y Sportivo Guadalupe igualaron 1-1.

Universidad y Newell’s también repartieron puntos tras empatar 1-1.

Ciclón Norte derrotó 3-2 a Deportivo Nobleza en un partidazo.

Juventud Unida venció 3-0 a Las Flores II.

Ciclón Racing superó 2-1 a Academia AC.

Además, el encuentro entre Nacional y Deportivo Santa Rosa fue suspendido al finalizar el primer tiempo.

Resultados completos de la fecha 10

Miércoles 20 de mayo

Colón de San Justo 2 – Independiente 0

Sanjustino 3 – Gimnasia 1

Viernes 22 de mayo

Cosmos 0 – La Perla del Oeste 1

Sábado 23 de mayo

Unión 4 – Colón 1

Náutico El Quillá 1 – Sportivo Guadalupe 1

Universidad 1 – Newell’s 1

Ciclón Norte 3 – Deportivo Nobleza 2

La Salle 1 – Ateneo Inmaculada 0

Nacional 1 – Deportivo Santa Rosa 0 (suspendido)

Las Flores II 0 – Juventud Unida 3

Ciclón Racing 2 – Academia AC 1