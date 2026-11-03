Colón de San Justo tiene rival para la semifinal del Regional Amateur

Ben Hur de Rafaela eliminó a Juventud de Esperanza en el Néstor Zenklusen y se cruzará con Colón de San Justo por una de las semifinales de la Zona Litoral Sur del Regional Amateur.

Colón de San Justo se quedó con el clásico y consiguió el boleto a las semifinales de la Zona Litoral Sur del Regional Amateur que organiza el Consejo Federal. Tras haber igualado en el Mercedes Alesso de Bieler en el juego de ida, el Conquistador se hizo fuerte en la revancha en barrio Mataderos y logró el pasaje a la siguiente ronda del certamen. El rival del conjunto de Mauricio Chiementín será Ben Hur de Rafaela que dejó en el camino al siempre complicado Juventud de Esperanza.

El Conquistador tiene rival para las semifinal del TRFA

Por el partido de vuelta de la Fase 3 de la Región Litoral Sur, en el estadio Néstor Zenklusen, Ben Hur de Rafaela derrotó por 1 a 0 a Juventud de Esperanza con gol de Bautista Bessone, a los 3 minutos del complemento. De esta manera, al igual que en el cotejo de ida, el equipo de Medrano ganó por el mismo resultado y cerró la serie con el global 2 a 0, para seguir en carrera y avanzar a las semifinales, en busca del tan ansiado regreso al Torneo Federal A.

En una jornada inolvidable, Colón de San Justo superó por 2 a 0 a Sanjustino en condición de visitante y volvieron a eliminar a su clásico rival del certamen nacional, con una actuación enorme, llena de fútbol, carácter y corazón. Matías Fantín abrió el camino con un verdadero golazo en el primer tiempo, mientras que Maximiliano Osurak apareció en el complemento para liquidar la historia y desatar la alegría de todo el pueblo rojiblanco.

Tal como sucedió en la edición 2024/2025 del Regional, Colón volvió a dejar en el camino a Sanjustino y con los mismos resultados. Una nueva página dorada para un equipo que sigue demostrando su grandeza, que nunca deja de competir y que continúa escribiendo su historia en el fútbol nacional.

Como consecuencia de la victoria de Colón de San Justo sobre Sanjustino, y la de Ben Hur de Rafaela sobre Juventud de Esperanza, el Conquistador y el conjunto rafaelino animarán una de las semifinales del certamen. El cruce de ida se disputará en el Mercedes Alesso de Bieler, mientras que la vuelta está pautada en el estadio Néstor Zenklussen de la ciudad cabecera del departamento Castellanos.

Por otro lado, la otra semifinal la animarán Atlético Paraná y Juventud Unida de Gualeguaychú, quienes en el choque de ida se cruzarán en la capital entrerriana. Con el arbitraje del santafesino Joaquín Urbani, Atlético Paraná se impuso a Atlético Neuquén en el cotejo revancha por 1 a 0 con gol de Maximiliano Ibañez, mientras que en la ida, el Decano se había impuesto por 3 a 0, por lo que se generó un global de 4 a 0.

Juventud Unida de Gualeguaychú consiguió una sufrida clasificación a las semifinales, tras imponerse por 1 a 0 frente a Social y Deportivo Achirense por 1 a 0 en el estadio De la Vía, igualó el resultado global y terminó festejando en la definición por penales.

Cuartos de Final - Región Litoral Sur

Entre Ríos

Sábado 31/10

Juventud Unida 0-1 Social y Deportivo Achirense. Global: 2-2. Penales: 5-3.

Domingo 1/11

Neuquén 0-1 Atlético Paraná. Global: 0-4.

Santa Fe

Sábado 31/10

Sanjustino 0-2 Colón de San Justo. Global: 1-3.

Domingo 1/11

Ben Hur 1-0 Deportivo Juventud. Global: 2-0.

Semifinales:

Atlético Paraná vs. Juventud de Gualeguaychú

Colón de San Justo vs. Ben Hur de Rafaela