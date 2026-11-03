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Se recuperan varios encuentros del Clausura Lautaro Fagioli

Encuentros oportunamente postergados se disputarán entre semana del Clausura de Primera A, pero también habrá un adelanto de la última fecha de la Zona A.

Ovación

Por Ovación

3 de noviembre 2026 · 08:21hs
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Sportivo Guadalupe jugará este miércoles frente a Nobleza en Recreo por la Zona A.  

Sportivo Guadalupe jugará este miércoles frente a Nobleza en Recreo por la Zona A.

 

Se viene la última del Torneo Clausura de Primera A en el cual entre semana habrá un adelanto, ya que hay una de las alineaciones que se encuentra disputando el Regional Amateur. Por otro lado, se jugarán los cotejos que oportunamente fueron postergados por la Zona A, los cuales se desarrollarán, si las condiciones climáticas así lo permiten éste miércoles 4 de noviembre. Todavía queda pendiente de resolución el choque que La Salle Jobson le ganaba a Nacional por el noveno capítulo 2 a 1, y que fue suspendido por la agresión de un simpatizante del conjunto del barrio Sur al arquero de la escuadra colegial.

LEER MÁS: Se completó la 10° fecha del Torneo Clausura Lautaro Fagioli

Jornada movida en el Clausura Lautaro Fagioli

Se avecina el final de la Fase Regular del Clausura Lautaro Fagioli y a mitad de esta semana se saldarán los dos partidos que se encontraban postergados, el de Cosmos recibiendo a la U y el de Nobleza recibiendo a Guadalupe. Además, el último campeón, Colón de San Justo, adelanta su partido ante Las Flores.

En concreto, en cumplimiento de la fecha 7 de la Zona A, este miércoles 4 de noviembre a partir de las 21.30, en el estadio Lolo Bossio de Recreo, Deportivo Nobleza será anfitrión de Sportivo Guadalupe. La Vizcachera viene de imponerse en condición de local por 3 a 0 al descendido Las Flores II, mientras que los conducidos por el Flaco Tobaldo, con una campaña irregular, cayó en el Eladio Romeo Rosso frente a Newell´s de barrio Roma por 2 a 0.

En el pendiente de la fecha 8, este miércoles 4 de noviembre, a partir de las 21, en el predio Nery Pumpido, Cosmos FC será anfitrión de Universidad del Litoral. En el predio 4 de Junio, Cosmos viene de igualar 1 a 1 con Colón, y la Universidad del Litoral, que está haciendo una muy buena campaña, consiguió derrotar a Juventud Unida de Candioti en condición de visitante por 1 a 0.

Por otro lado, habrá un adelanto válido por la undécima y última fecha del certamen. El miércoles 4 de noviembre, a partir de las 21, en el estadio Alberto Garau, Las Flores II recibirá a Colón de San Justo. La escuadra naranja, que se encuentra descendida, cayó el fin de semana con Nobleza en Recreo por 3 a 0, mientras que el Conquistador llega tras haber sido derrotado por Sanjustino en condición de visitante en el clásico por 2 a 1.

Queda pendiente de resolución por parte del Tribunal de Disciplina a cerca de la suspensión del cotejo entre Nacional con La Salle Jobson válido por la novena fecha, el cual fue suspendido por la agresión de un integrante de la parcialidad local al arquero visitante al cabo del primer tiempo cuando el colegial se imponía por 2 a 0. Si ya fue suspendida provisoriamente la cancha del albo del barrio Sur.

Las posiciones en la Zona A del Lautaro Fagioli están del siguiente modo: Colón SJ y Universidad del Litoral 18; Juventud Unida 17, Nobleza 16, Colón 14, Ateneo Inmaculada 13, Cosmos e Independiente 11; Newell´s 10, Sportivo Guadalupe 7, Las Flores II 2. En la Zona B se encuentran de esta manera: El Quillá 22, Sanjustino 20, Ciclón Racin 18, Unión 17, La Salle Jobson 16, La Perla del Oeste 14, Gimnasia y Esgrima y Ciclón Norte de Cayastá 12, Academia Cabrera 8, Nacional y Deportivo Santa Rosa 7.

Los promedios están de esta manera: Deportivo Santa Rosa 0.387 (descendido), Las Flores II 0.677 (descendido), Newell´s 0.968, Academia Cabrera 1.079, Nobleza de Recreo 1.128, Nacional 1.129, Ciclón Norte 1.168.

El fin de semana se completará la última fecha con los siguientes encuentros: Cosmos con Juventud Unida, Universidad con Ateneo Inmaculada, Independiente con Sportivo Guadalupe, Newells con Nobleza, Gimnasia con Ciclón Norte, El Quillá con La Salle Jobson, Academia Cabrera con Ciclón Racing, Nacional con La Perla del Oeste, Deportivo Santa Rosa con Sanjustino. El interzonal lo animarán Colón con Unión.

Clausura primera Lautaro Fagioli zona
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