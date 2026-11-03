Un muerto y heridos tras el choque de dos helicópteros cerca del Everest en Himalaya

Una colisión de helicópteros en el distrito de Solukhumbu conmociona al turismo de alta montaña en Nepal. Confirmaron una víctima fatal

Dos helicópteros que transportaban pasajeros colisionaron este martes en las inmediaciones del monte Everest, en el distrito de Solukhumbu, Nepal, provocando la muerte de al menos una persona y dejando a varios heridos de gravedad. El accidente ocurrió cuando ambas aeronaves se disponían a aterrizar en un helipuerto de la concurrida ruta hacia el Campo Base del Everest,

La cordillera de Himalaya es una zona que en temporada alta registra un intenso tráfico aéreo de expediciones turísticas y de rescate.

Dos helicópteros colisionaron mientras intentaban aterrizar en un helipuerto del distrito de Solukhumbu, en la región del monte Everest en Nepal. El trágico saldo preliminar es de al menos un turista (de nacionalidad india) fallecido y varias personas heridas (incluyendo a los pilotos y otros pasajeros).

Según los primeros reportes de las autoridades policiales y de aviación civil de Nepal, el impacto se produjo en circunstancias que aún son materia de investigación. Como consecuencia del choque, un turista de nacionalidad india perdió la vida en el lugar, mientras que otros pasajeros –incluyendo a los pilotos de las aeronaves– sufrieron heridas de diversa consideración y debieron ser auxiliados de urgencia por equipos de rescate.

Alerta por la seguridad aérea en la región del Everest

El distrito de Solukhumbu es el punto neurálgico para miles de alpinistas y excursionistas que cada año buscan coronar el techo del mundo o adentrarse en los circuitos de trekking del Himalaya. Sin embargo, la zona es tristemente célebre por sus condiciones meteorológicas extremas, la complejidad geográfica de los helipuertos de altura y la saturación del espacio aéreo comercial, factores que en reiteradas ocasiones han puesto bajo la lupa los estándares de seguridad de la aviación local.

Las operaciones de rescate continúan en la zona para evacuar por completo a los afectados hacia centros médicos de mayor complejidad, al tiempo que un comité técnico fue designado para esclarecer la dinámica exacta de la colisión.