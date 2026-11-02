Vilma Palma e Vampiros vuelve a Santa Fe con una fiesta de clásicos de los 90

La banda rosarina se presentará el sábado 7 de noviembre en Lemon Arena, sobre la Ruta 168. El show contará con la participación de Marcelo Sacco DJ y un espacio gastronómico para disfrutar de una noche a puro baile.

Vilma Palma e Vampiros. La banda rosarina se presentará el sábado 7 de noviembre en Lemon Arena.

La música de los años 90 volverá a sonar en Santa Fe con el regreso de Vilma Palma e Vampiros . La popular banda rosarina se presentará el próximo sábado 7 de noviembre, desde las 21 , en Lemon Arena, con un espectáculo que recorrerá sus grandes clásicos y promete convertir la noche en una verdadera fiesta.

Con más de 35 años de trayectoria y éxitos que trascendieron las fronteras argentinas, el grupo volverá a encontrarse con el público santafesino en un show pensado para cantar y bailar de principio a fin.

La propuesta también incluirá la participación de Marcelo Sacco DJ, quien estará a cargo de la música antes y después de la presentación de la banda, con una selección orientada a revivir el espíritu de los años 90.

Una noche de música y entretenimiento en Lemon Arena

El espectáculo se realizará en Lemon Arena, el multiespacio ubicado sobre la Ruta Nacional 168, a la altura del kilómetro 14. El predio contará con un patio gastronómico, un sector preferencial en planta alta y un amplio espacio general para disfrutar del recital.

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Además, el complejo dispondrá de un estacionamiento frente al establecimiento con capacidad aproximada para 200 vehículos.

Cómo conseguir las entradas

Las entradas anticipadas para el show de Vilma Palma e Vampiros ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Plateavip.

También pueden adquirirse de manera presencial en Santa Fe Rock, ubicado en San Martín 2347, local 40.

La cita será el sábado 7 de noviembre, desde las 21, en Lemon Arena, para una noche que combinará los clásicos de Vilma Palma e Vampiros, música de los 90 y una propuesta de entretenimiento para el público santafesino.