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Solidez, contundencia y una advertencia en Colón: lo que dejó el triunfo ante Defensores

Colón duplicó a Defensores de Belgrano en remates, tiros al arco y llegadas dentro del área, por lo que llega picante al Reducido contra Midland. ¡Mirá!

Ovación

Por Ovación

2 de noviembre 2026 · 17:25hs
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Solidez, contundencia y una advertencia en Colón: lo que dejó el triunfo ante Defensores

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón tenía poco para modificar cuando salió a jugar ante Defensores de Belgrano. Los resultados que necesitaba para escalar posiciones no se dieron y el lugar que ocuparía ya estaba definido. Pero había una cuenta pendiente: cerrar la fase regular con una victoria, recuperar sensaciones y llegar al Reducido en alza.

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El 2-0 ante el Dragón tuvo una explicación que va más allá del resultado. El Sabalero fue superior en buena parte del desarrollo, aunque no siempre encontró la claridad necesaria para transformar ese dominio en situaciones concretas. Cuando aceleró, sin embargo, apareció la jerarquía individual para inclinar la balanza y resolver un partido que necesitaba ganar.

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Los números del partido entre Colón y Defensores de Belgrano

Las estadísticas son elocuentes y permiten respaldar esa lectura. Colón duplicó a su rival en remates totales: 16 contra 8. También lo superó en disparos al arco (5-2), tiros dentro del área (6-3) y remates fuera del área (10-5). Incluso generó un valor de goles esperados (xG) de 1,52, frente al 0,97 de Defensores de Belgrano.

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Otro dato que refleja la búsqueda rojinegra fue la distribución de sus remates: cinco fueron bloqueados, seis terminaron desviados y otros cinco encontraron dirección al arco. Es decir, Colón probó diferentes caminos para lastimar y tuvo una producción ofensiva considerablemente mayor que la de su adversario.

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Colón tuvo números superiores a Defensores de Belgrano.

La diferencia terminó apareciendo cuando el equipo encontró los momentos para golpear. Ignacio Lago abrió el marcador desde el punto del penal y Jerónimo Buosi amplió la ventaja con una definición desde afuera del área.

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Pero el análisis también tiene un capítulo de advertencia. Defensores terminó con dos remates en los palos, un registro que contrasta con la superioridad estadística del Sabalero y que demuestra que el partido pudo haber tenido otro desarrollo. Colón consiguió mantener el arco en cero, aunque no debería pasar por alto esas situaciones. En una instancia eliminatoria, una distracción puede cambiar por completo el destino de una serie.

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Ahí aparece uno de los aspectos que el equipo deberá cuidar especialmente: saber cuándo atacar, cuándo acelerar y cuándo administrar el partido. Tener más remates y generar mayor peligro no siempre garantiza tranquilidad. La inteligencia para manejar los momentos también será determinante.

Colón Defensores de Belgrano Reducido
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