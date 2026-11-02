Colón encendió la ilusión y los hinchas tienen la emoción a flor de piel para el Reducido

Mientras Colón espera la confirmación del día y horario del inicio del Reducido, crece el entusiasmo de los hinchas y la ilusión de volver a Primera

La ilusión volvió a instalarse con fuerza en el mundo Colón y el Reducido aparece como una oportunidad para transformar ese entusiasmo en el sueño que toda la gente persigue: volver a Primera. El equipo terminó la fase regular en el quinto puesto de la Zona A, aseguró la ventaja deportiva para el primer cruce y ahora espera por Midland.

Pero hay algo que va más allá de los números y de la posición en la tabla: el clima que se empieza a generar alrededor del equipo. La expectativa crece, el optimismo se multiplica y la sensación es que la motivación de los hinchas está a flor de piel. Cada día que pase acercará un poco más ese primer compromiso y, seguramente, también aumentará la ansiedad por volver a llenar el Brigadier López.

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El triunfo ante Defensores de Belgrano fue un impulso importante en ese sentido. Colón necesitaba cerrar la fase regular con una victoria y lo consiguió. No solamente aseguró un resultado positivo, sino que dejó una imagen que permitió alimentar la confianza de cara a lo que viene. Con dos triunfos consecutivos y una campaña que encontró mayor regularidad en el tramo final, el Sabalero llega a la etapa decisiva con argumentos para ilusionarse.

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Los hinchas de Colón, ilusionados

La respuesta de la gente tampoco pasó inadvertida. El club, después de la victoria en casa, compartió en sus canales oficiales una muestra de ese sentimiento que empieza a ganar protagonismo. Una manera de reflejar que la expectativa ya está instalada y que el camino hacia el Reducido se empieza a vivir mucho antes de que la pelota vuelva a rodar.

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No es para menos. Colón tendrá la posibilidad de disputar el primer cruce ante Midland en su estadio, con el respaldo de su gente y la ventaja deportiva como un elemento adicional. En una instancia donde cada detalle cuenta, jugar en el Brigadier López representa un factor que el equipo buscará aprovechar. Todavía faltan días para conocer cuándo será el encuentro, pero el partido ya empezó a jugarse en el ambiente, en las conversaciones de los hinchas y en ese sentimiento colectivo que vuelve a encontrar motivos para creer.

Colón le pone clima en las redes