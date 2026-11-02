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Festeja Unión: Independiente no pudo con Defensa y Justicia

Independiente igualó 1-1 con Defensa y Justicia y se mantiene dos puntos por encima del Tate cuando queda una fecha por jugar

Ovación

Por Ovación

2 de noviembre 2026 · 21:44hs
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Independiente igualó 1-1 con Defensa y Justicia.

Independiente igualó 1-1 con Defensa y Justicia.

Si Independiente le ganaba a Defensa y Justicia, Unión no tenía chances de alcanzar al Rojo en la Zona A. Pero el empate que obtuvo ante el Halcón de Varela, lo deja dos puntos por encima del Rojiblanco, con una fecha por jugar.

De esta manera, Independiente aún no logró asegurar su lugar en los playoffs, ya que si no le gana a Deportivo Riestra en la últioma fecha y Unión supera a Vélez, el equipo que dirige Leonardo Madelón superará al Rojo en la tabla.

Y es que Unión ganando llegaría a los 21 puntos y tendría mejor diferencia de gol que Independiente , en caso de que el Rojo iguale con Riestra. Si pierde, el Tate lo superará y si gana el Rojiblanco no tendrá forma de alcanzarlo.

De todos modos, más allá del resultado de Independiente, Unión depende de que San Lorenzo no le gane en la última fecha a Platense, ya que el Ciclón suma un punto más que el Tate.

Un empate que no le asegura un lugar en los playoffs

Independiente reaccionó a tiempo y empató 1-1 con Defensa y Justicia en el estadio Norberto Tomaghello por la decimoquinta jornada del Torneo Clausura de la la Liga Profesional 2026, resultado que no le permitió asegurar su lugar dentro de los playoffs de cara a la última fecha. El Halcón pegó primero de la mano de Leandro Fernández pero pocos minutos más tarde Maximiliano Meza recompuso la paridad de penal, sancionado a instancias del VAR.

El segundo tiempo contó con grandes oportunidades para ambos equipos pero los arqueros Matias Borgogno y Santiago Mele tuvieron destacadas actuaciones para confirmar el empate en Florencio Varela, el cual obliga a ambos equipos en la última fecha a buscar triunfos para asegurar su lugar en la próxima edición de la Copa Sudamericana.

Independiente Defensa y Justicia Unión
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