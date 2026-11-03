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Semana inestable en Santa Fe: tormentas, lluvias y cambios de temperatura hasta el fin de semana

La ciudad de Santa Fe comenzó el martes con tormentas y cielo nublado. El SMN mantiene un alerta amarillo para la región y la FICH-UNL anticipa precipitaciones durante los próximos días

3 de noviembre 2026 · 08:06hs
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Semana inestable en Santa Fe: tormentas, lluvias y cambios de temperatura hasta el fin de semana

José Busiemi

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormenta para los departamentos La Capital, San Jerónimo y Garay de la provincia de Santa Fe. "El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual", informó el organismo nacional.

Pronóstico del tiempo

El comienzo de este martes en la ciudad de Santa Fe fue con una nublada y con tormenta y una temperatura de 19.7º a las 8 de la mañana y una máxima prevista de 24°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables a inestables. En el día de la fecha, dado el patrón que mantiene la configuración de las masas de aire sobre la región, se debería observar un mantenimiento de los niveles de inestabilidad por lo menos hasta finales de la semana, mejorando definitivamente durante la jornada del día sábado. Esta situación genera que se esperen lluvias de variadas intensidades durante la jornada de hoy y posiblemente durante últimas horas del viernes o primeras del día sábado, con algunos mejoramientos temporales durante el día jueves. Respecto de las temperaturas, si bien deberían mostrar una tendencia en descenso durante la semana, recién hacia el fin de semana o principios de la semana próximas, se observaría un efectivo cambio en el comportamiento de las mismas.

Miércoles con cielo mayormente nublado, con algunos mejoramientos temporales, sobre todo hacia la tarde/noche con condiciones inestables a algo inestables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 18º y poco cambio de las máximas, 24º. Vientos moderado del sector sur, oscilando entre el suroeste y el sureste.

En tano el jueves se espera cielo despejado o con leve nubosidad y condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas en descenso de las mínimas, 14º y ascenso de las máximas, 29º. Vientos leves del sector sur/suroeste, rotando este/sureste y luego al este/noreste.

Por último, viernes con cielo mayormente despejado, con nubosidad en aumento hacia la tarde y la noche y condiciones algo inestables a relativamente estables con alguna posibilidad de lluvias débiles hacia últimas horas del día. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 13º y descenso gradual de las máximas, 28º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste, rotando este/noreste y luego al sur/sureste.

• LEER MÁS: Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal

Santa Fe tormentas lluvias Temperaturas
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