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Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

El hallazgo ocurrió este martes al mediodía en calle Brasil al 1700, en Recreo. Un hombre en situación de calle alertó a la Policía tras encontrar el cuerpo de una mujer de 42 años, oriunda de Santa Fe. Los investigadores buscan testigos e imágenes de cámaras de videovigilancia para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Juan Trento

Por Juan Trento

27 de octubre 2026 · 15:48hs
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Hallazgo de cuerpo. Se encontró el cadáver de una mujer de 42 años en un terreno descampado de Recreo.

Hallazgo de cuerpo. Se encontró el cadáver de una mujer de 42 años en un terreno descampado de Recreo.

Este martes, cerca de las 13, fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer en un terreno descampado ubicado en inmediaciones de la esquina de España y Alberdi, en la ciudad de Recreo. El cadáver estaba en el interior de un trigal, junto a un cañaveral.

El hallazgo se produjo tras la denuncia de un hombre en situación de calle. Efectivos de la Comisaría 16ª y del Comando Radioeléctrico acudieron al lugar y constataron la presencia del cuerpo. La víctima sería M. S., de 42 años, quien residía en uno de los barrios del extremo noroeste de la ciudad de Santa Fe, en inmediaciones del Mercado de Abasto.

El denunciante

En el lugar, los efectivos entrevistaron a un hombre que caminaba por la zona y advirtió la presencia del cuerpo. Sus datos personales serán incorporados a la investigación.

En una primera instancia, la víctima fue identificada como M. S., de 42 años, aunque su identidad deberá ser confirmada mediante las diligencias correspondientes.

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Preservación

Los efectivos del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría 16ª de Recreo preservaron la escena hasta la llegada de los pesquisas de la Brigada de Femicidios y de los especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI). En un trabajo conjunto, los investigadores buscaron testigos entre los vecinos de la zona y relevaron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran aportar imágenes para esclarecer las circunstancias de la muerte de la mujer.

Peritajes criminalísticos

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que informó al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Marchi. El funcionario judicial ordenó establecer fehacientemente la identidad de la mujer, identificar a posibles testigos y relevar las cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona, además de secuestrar las imágenes que pudieran resultar relevantes para la investigación.

También dispuso la realización de los peritajes criminalísticos y, una vez finalizados, el traslado del cuerpo a la morgue judicial para que los médicos forenses practiquen la necropsia y determinen científicamente la causa de la muerte. Los peritajes están a cargo de los especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

Recreo Mujer descampado fallecimiento
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