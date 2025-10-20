OpenAI elige Argentina para su expansión más ambiciosa en América Latina

Hay anuncios que sacuden el tablero tecnológico mundial y que encienden la imaginación colectiva. Uno de ellos llegó de la mano de OpenAI, la compañía creadora de ChatGPT, que sorprendió al confirmar su intención de construir un megacentro de datos en Argentina. El proyecto, bautizado Stargate Argentina, prevé una inversión de unos 25.000 millones de dólares y apunta a instalarse nada menos que en la Patagonia, una combinación que despierta entusiasmo, curiosidad y también un puñado de dudas razonables sobre lo que realmente puede significar para el país.

Lo que hace unos meses sonaba como una idea lejana, casi un experimento, empieza a tomar forma concreta. OpenAI firmó una carta de intención con la empresa local Sur Energy para desarrollar una infraestructura de datos alimentada con energía limpia y con una capacidad estimada de hasta 500 megavatios. En términos simples, hablamos de un coloso tecnológico diseñado para sostener la próxima generación de inteligencia artificial en el extremo sur del continente.

Este movimiento no surgió de la nada. Según la propia compañía, Argentina sobresale por la rápida adopción de la inteligencia artificial entre los jóvenes de 18 a 34 años y por el talento de los desarrolladores que ya aplican las herramientas de OpenAI en proyectos locales.

Este movimiento no surgió de la nada. Según la propia compañía, Argentina sobresale por la rápida adopción de la inteligencia artificial entre los jóvenes de 18 a 34 años y por el talento de los desarrolladores que ya aplican las herramientas de OpenAI en proyectos locales.

Incentivos, expectativas y un juego que recién empieza

Desde el lado del Gobierno argentino, particularmente de la gestión de Javier Milei, la noticia llegó como una suerte de gol de media cancha. El proyecto encaja justo en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), lanzado en 2024, que ofrece beneficios fiscales y aduaneros a empresas extranjeras que quieran desembarcar en sectores estratégicos. Y si hay un sector estratégico hoy, es la inteligencia artificial.

Pero no todo es entusiasmo sin condiciones. La experiencia enseña que este tipo de anuncios no siempre se concretan tal como se presentan. La carta de intención no es un contrato definitivo y queda por ver si el contexto argentino puede sostener una inversión de este calibre en el tiempo, sin trabas regulatorias, con reglas claras y, sobre todo, con visión de largo plazo.

En Europa, y especialmente en España, el avance tecnológico se refleja en sectores concretos como la inteligencia artificial y las plataformas de streaming. Este crecimiento muestra cómo la digitalización ya no es una promesa, sino una realidad que impulsa empleo, inversión y nuevas infraestructuras, un camino que Argentina busca replicar con la llegada de OpenAI.

¿Y qué ganamos con todo esto?

Si el plan avanza, Argentina podría posicionarse como un nodo estratégico para la IA en América Latina. El efecto multiplicador sería amplio y abarcaría sectores como obra civil, telecomunicaciones, transporte y servicios técnicos.

Además, OpenAI habló de impulsar el uso de la IA incluso dentro del propio Estado argentino. Algo que, bien implementado, podría traducirse en servicios públicos más ágiles, menos costos administrativos y una administración más conectada con el siglo XXI.

Una oportunidad que no conviene dejar pasar

El proyecto Stargate Argentina es una posibilidad que, si se gestiona con inteligencia, puede cambiar de verdad el mapa tecnológico del país. Pero para eso, hace falta algo más que titulares: voluntad política, acuerdos concretos y capacidad de ejecución.

Por ahora, hay entusiasmo, una carta firmada y muchas expectativas. Lo que venga después, dependerá de cuán en serio se tomen todas las partes esta chance que, por su tamaño y alcance, no aparece todos los días.