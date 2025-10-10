Uno Santa Fe | Ovación | Alan Velasco

Alan Velasco se volvió a lesionar y podría perderse el Superclásico ante River

El delantero de Boca sufrió un nuevo problema físico que lo podría dejar fuera del partido ante el elenco millonario.

Ovación

Por Ovación

10 de octubre 2025 · 09:27hs
Alan Velasco se volvió a lesionar y podría perderse el Superclásico ante River

El delantero Alan Velasco sufrió molestias en la última práctica de Boca y podría perderse el Superclásico ante River, en el marco de la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2025 en La Bombonera.

Tras el fallecimiento del pasado miércoles de Miguel Ángel Russo, entrenador del conjunto xeneize, los de La Ribera padecieron una nueva complicación luego de la confirmación de la baja del ex Independiente y Dallas United de Estados Unidos.

Qué lesión tiene Alan Velasco en Boca

Los estudios médicos que se realizó el atacante de 23 años arrojaron que el futbolista tuvo una distensión en el ligamento interno de la rodilla derecha, la cual podría llevar varias semanas de recuperación y dejaría en duda su presencia ante el elenco millonario.

Además, habrá que esperar para conocer si el problema físico no lo aleja de las canchas por todo lo que resta de la etapa regular del campeonato local. Dicha incógnita dependerá de su evolución a lo largo de los días.

La lesión del delantero llega en un momento en el que el futbolista se encontraba con un crecimiento en cuanto a su rendimiento futbolístico por lo que habrá que ver como volverá el jugador una vez complete su recuperación.

Por lo pronto, el cruce entre el Xeneize y Barracas Central, pactado para este sábado desde las 14:30, fue suspendido por el deceso de Miguel Ángel Russo mientras se encontraba internado en su domicilio, será reprogramado con fecha y horario a confirmar.

Alan Velasco Superclásico Boca
Noticias relacionadas
brasil se floreo y aplasto a corea del sur en un amistoso

Brasil se floreó y aplastó a Corea del Sur en un amistoso

por pedido de russo, sus cenizas seran arrojadas en el estadio de rosario central

Por pedido de Russo, sus cenizas serán arrojadas en el estadio de Rosario Central

en el 15 de abril se define la copa santa fe entre union y centenario

En el 15 de Abril se define la Copa Santa Fe entre Unión y Centenario

con aplausos y cantos: salio el cortejo con los restos de russo

Con aplausos y cantos: salió el cortejo con los restos de Russo

Lo último

Las misiones de Egipto en el próximo Mundial: ganar su primer partido y pasar la fase de grupos

Las misiones de Egipto en el próximo Mundial: ganar su primer partido y pasar la fase de grupos

Así fueron los últimos momentos de Miguel Russo

Así fueron los últimos momentos de Miguel Russo

Brasil se floreó y aplastó a Corea del Sur en un amistoso

Brasil se floreó y aplastó a Corea del Sur en un amistoso

Último Momento
Las misiones de Egipto en el próximo Mundial: ganar su primer partido y pasar la fase de grupos

Las misiones de Egipto en el próximo Mundial: ganar su primer partido y pasar la fase de grupos

Así fueron los últimos momentos de Miguel Russo

Así fueron los últimos momentos de Miguel Russo

Brasil se floreó y aplastó a Corea del Sur en un amistoso

Brasil se floreó y aplastó a Corea del Sur en un amistoso

Por pedido de Russo, sus cenizas serán arrojadas en el estadio de Rosario Central

Por pedido de Russo, sus cenizas serán arrojadas en el estadio de Rosario Central

La autopsia a Daiana Mendieta reveló que murió por un fuerte golpe en la cabeza

La autopsia a Daiana Mendieta reveló que murió por un fuerte golpe en la cabeza

Ovación
En el 15 de Abril se define la Copa Santa Fe entre Unión y Centenario

En el 15 de Abril se define la Copa Santa Fe entre Unión y Centenario

Colón y un nuevo frente de conflicto: la deuda con Talleres por Ignacio Lago

Colón y un nuevo frente de conflicto: la deuda con Talleres por Ignacio Lago

Una buena para Unión: Diego Armando Díaz recibió el alta médica

Una buena para Unión: Diego Armando Díaz recibió el alta médica

Por pedido de Russo, sus cenizas serán arrojadas en el estadio de Rosario Central

Por pedido de Russo, sus cenizas serán arrojadas en el estadio de Rosario Central

Con aplausos y cantos: salió el cortejo con los restos de Russo

Con aplausos y cantos: salió el cortejo con los restos de Russo

Policiales
Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos