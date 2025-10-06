Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Los allanamientos permitieron secuestrar drogas, armas, dinero y motocicletas vinculadas a la venta barrial de estupefacientes. La causa quedó a cargo de los fiscales Volter y Odriozola.

Una serie de delitos vinculados al microtráfico y al abuso de armas en distintos barrios de la ciudad de Ceres, en el departamento San Cristóbal, terminó con seis personas aprehendidas y numerosos elementos secuestrados tras una investigación del Ministerio Público de la Acusación.

El caso estuvo a cargo de los fiscales Carlos Volter y Emiliano Odriozola , quienes ordenaron un análisis exhaustivo de denuncias por robos, lesiones y uso indebido de armas de fuego . Con el avance de las pesquisas, se confirmó la existencia de narcos que disputaban el territorio barrial y habían consolidado puntos de venta de drogas en distintos sectores de la ciudad, cerca del límite con Selva, en la provincia de Santiago del Estero.

Allanamientos y aprehensiones

Durante el último fin de semana, la Policía de Investigaciones (PDI) ejecutó nueve allanamientos simultáneos en inmuebles previamente identificados como puntos de venta y alojamiento de los vendedores de drogas.

En las viviendas, los efectivos aprehendieron a seis personas, tres hombres y tres mujeres, y secuestraron estupefacientes, balanzas de precisión, dinero en efectivo, armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y motocicletas. Algunas de las motos tenían pedidos de secuestro activo en distintas localidades de la provincia de Santa Fe.

Investigación y microtráfico

Los fiscales Volter y Odriozola ordenaron que los seis aprehendidos permanecieran privados de su libertad y se les formara causa como presuntos infractores de la Ley Provincial de Microtráfico N° 14.239. Además, dispusieron custodia policial sobre la totalidad de los elementos secuestrados para preservar la evidencia.