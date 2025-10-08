19 de octubre | 21 hs. / Teatro Municipal 1ro de Mayo
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"
El domingo 19 de octubre llega a Santa Fe la obra sobre Frida Kahlo más representada del mundo. Este espectáculo, que ha recorrido numerosos países, se destaca por su intensidad emocional y poética, al entrelazar dolor, amor y pasión. La talentosa Laura Azcurra encarna a Frida en un monólogo profundo que une arte, vida y muerte, ofreciendo al público una experiencia teatral única e inolvidable.
Entradas a la venta en www.masshowentradas.com
Frida, Viva la vida
Laura Azcurra llega a Santa Fe para interpretar a Frida Kahlo en “Frida, viva la vida”, el unipersonal sobre la célebre pintora mexicana más representada en el mundo.
La obra, escrita por Humberto Robles y dirigida por Julia Morgado, propone un viaje poético y profundamente humano hacia el universo interior de Frida.
En la víspera del Día de los Muertos, la artista prepara su altar y sus ofrendas mientras evoca recuerdos, dolores y pasiones. Entre aromas de cocina y pinceladas de memoria, reaparece su amor por Diego Rivera, su relación con la pintura, su mirada sobre México, Estados Unidos y Francia, y el eco del accidente que marcó su destino.
Entre el dolor, la pasión y el amor, “Frida, viva la vida” propone un retrato sensible y luminoso de una mujer que convirtió su vida en obra de arte.
Ficha técnico-artística
En escena: Laura Azcurra
Dirección: Julia Morgado
Dramaturgia: Humberto Robles
Vestuario y escenografía: Sofía Davies
Diseño de luces: Horacio Novelle
Diseño gráfico: Nahuel Lamoglia
Fotografía: Nacho Lunadei
Maquillaje y peinado: Ana Paula Amaya
Operación técnica y asistencia: Ailén Cosentino
Producción general: Geluk - Poncho