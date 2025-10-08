Uno Santa Fe | Escenario | Santa Fe

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

El domingo 19 de octubre llega a Santa Fe la obra sobre Frida Kahlo más representada del mundo. Este espectáculo, que ha recorrido numerosos países, se destaca por su intensidad emocional y poética, al entrelazar dolor, amor y pasión. La talentosa Laura Azcurra encarna a Frida en un monólogo profundo que une arte, vida y muerte, ofreciendo al público una experiencia teatral única e inolvidable.

8 de octubre 2025 · 00:19hs
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

19 de octubre | 21 hs. / Teatro Municipal 1ro de Mayo

Entradas a la venta en www.masshowentradas.com

Frida, Viva la vida

Laura Azcurra llega a Santa Fe para interpretar a Frida Kahlo en “Frida, viva la vida”, el unipersonal sobre la célebre pintora mexicana más representada en el mundo.

La obra, escrita por Humberto Robles y dirigida por Julia Morgado, propone un viaje poético y profundamente humano hacia el universo interior de Frida.

En la víspera del Día de los Muertos, la artista prepara su altar y sus ofrendas mientras evoca recuerdos, dolores y pasiones. Entre aromas de cocina y pinceladas de memoria, reaparece su amor por Diego Rivera, su relación con la pintura, su mirada sobre México, Estados Unidos y Francia, y el eco del accidente que marcó su destino.

Entre el dolor, la pasión y el amor, “Frida, viva la vida” propone un retrato sensible y luminoso de una mujer que convirtió su vida en obra de arte.

Ficha técnico-artística

En escena: Laura Azcurra

Dirección: Julia Morgado

Dramaturgia: Humberto Robles

Vestuario y escenografía: Sofía Davies

Diseño de luces: Horacio Novelle

Diseño gráfico: Nahuel Lamoglia

Fotografía: Nacho Lunadei

Maquillaje y peinado: Ana Paula Amaya

Operación técnica y asistencia: Ailén Cosentino

Producción general: Geluk - Poncho

Santa Fe Frida
Noticias relacionadas
santa fe vuelve a tener paseos fluviales: el puerto abre su terminal de pasajeros con cuatro navegaciones diarias

Santa Fe vuelve a tener paseos fluviales: el Puerto abre su Terminal de Pasajeros con cuatro navegaciones diarias

Disturbios y enfrentamientos marcaron el paso de Milei por Santa Fe: crónica de corridas, piedrazos y detenidos

Disturbios y enfrentamientos marcaron el paso de Milei por Santa Fe: crónica de corridas, piedrazos y detenidos

Santafesinos recortan salidas ante los aumentos incesantes.

Los bares de Santa Fe se preparan para la temporada alta con "optimismo" pese a la caída del consumo

agustin pellegrini, candidato de la libertad avanza en santa fe: estamos convencidos de que este es el camino para cambiar el pais

Agustín Pellegrini, candidato de La Libertad Avanza en Santa Fe: "Estamos convencidos de que este es el camino para cambiar el país"

Lo último

Pardo se lesionó en Racing y peligra su presencia en las semis de la Libertadores

Pardo se lesionó en Racing y peligra su presencia en las semis de la Libertadores

Madelón rompe el molde en Unión para buscar traerse todo ante Central Córdoba

Madelón rompe el molde en Unión para buscar traerse todo ante Central Córdoba

Detuvieron a un hombre armado con una pistola 9 mm y más de 200 municiones en barrio Mariano Comas

Detuvieron a un hombre armado con una pistola 9 mm y más de 200 municiones en barrio Mariano Comas

Último Momento
Pardo se lesionó en Racing y peligra su presencia en las semis de la Libertadores

Pardo se lesionó en Racing y peligra su presencia en las semis de la Libertadores

Madelón rompe el molde en Unión para buscar traerse todo ante Central Córdoba

Madelón rompe el molde en Unión para buscar traerse todo ante Central Córdoba

Detuvieron a un hombre armado con una pistola 9 mm y más de 200 municiones en barrio Mariano Comas

Detuvieron a un hombre armado con una pistola 9 mm y más de 200 municiones en barrio Mariano Comas

Fin del ciclo: Joel Soñora dejó de ser jugador de Colón

Fin del ciclo: Joel Soñora dejó de ser jugador de Colón

Según Amsafé, el gobierno nacional le debe 2 millones de pesos a cada docente

Según Amsafé, el gobierno nacional le debe 2 millones de pesos a cada docente

Ovación
El modelo que no funcionó: Colón, entre los tres equipos con mayor promedio de edad

El modelo que no funcionó: Colón, entre los tres equipos con mayor promedio de edad

Balbi: Es un desafío ser parte del crecimiento de Unión

Balbi: "Es un desafío ser parte del crecimiento de Unión"

El sentido mensaje de Colón en apoyo a Miguel Ángel Russo

El sentido mensaje de Colón en apoyo a Miguel Ángel Russo

Almagro A fue el mejor de la fase regular en el Oficial Prefederal

Almagro A fue el mejor de la fase regular en el Oficial Prefederal

Se completa la tercera fecha del Clausura Chijí Serenotti

Se completa la tercera fecha del Clausura Chijí Serenotti

Policiales
Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos