Un jugador de Defensa y Justicia fue suspendido por doping positivo

El delantero de Defensa y Justicia, Juan Bautita Miritello, dio positivo tras un encuentro ante Universidad Católica por la Copa Sudamericana en mayo

10 de octubre 2025 · 15:26hs
El delantero de Defensa y Justicia, Juan Bautista Miritello, fue suspendido provisionalmente por doping tras un resultado analítico adverso detectado en un control realizado durante un partido de la Copa Sudamericana ante Universidad Católica que se disputó en mayo.

La decisión deja inhabilitado al delantero de Defensa y Justicia hasta que se defina su situación disciplinaria, la cual ya había tenido un antecedente similar en el año 2023.

La Unidad Disciplinaria de la CONMEBOL notificó la suspensión luego de confirmar una muestra positiva tomada el 14 de mayo pasado, tras el encuentro entre Defensa y Universidad Católica.

La información fue publicada en el Boletín Nº 6766 de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), donde se detalla que la sanción se aplica conforme al artículo 30 del Reglamento Antidopaje del organismo sudamericano.

Ese artículo establece que, mientras dure la suspensión, el futbolista no podrá participar en ninguna actividad oficial o competencia organizada por CONMEBOL, FIFA o asociaciones miembros, ni en torneos nacionales o internacionales avalados por ligas profesionales o entidades gubernamentales.

La medida incluye toda actividad deportiva de élite, salvo instancias de formación en materia antidopaje o programas de rehabilitación aprobados.

Miritello, de 25 años, enfrenta así su segunda sanción vinculada a controles antidopaje: en 2023 ya había sido suspendido por tres meses tras un resultado positivo en un examen realizado el 11 de julio, también bajo competencia de la CONMEBOL.

En esa ocasión, el jugador fue encontrado culpable de infringir los artículos 6 y 7 del Reglamento Antidopaje, que refieren a la presencia y al uso o intento de uso de sustancias o métodos prohibidos.

El delantero, que llegó a Defensa y Justicia en 2024 tras su paso por Instituto, permanecerá apartado de toda actividad competitiva mientras se complete el procedimiento disciplinario. La resolución definitiva dependerá de los resultados del análisis de la contraprueba y del dictamen final del tribunal competente de la CONMEBOL.

