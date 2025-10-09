Uno Santa Fe | Policiales | vivienda

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Vecinos alertaron al 911 por la balacera. El ataque ocurrió en la misma esquina donde en agosto fue asesinado Damián Robles.

Juan Trento

Por Juan Trento

9 de octubre 2025 · 12:54hs
Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Este miércoles por la tarde, una vivienda del barrio Villa Hipódromo de la ciudad fue blanco de una brutal balacera que dejó a los vecinos completamente aterrorizados. El ataque ocurrió antes de las 19.30, en inmediaciones de Lavaisse y pasaje Santa Fe, donde los autores dispararon al menos 26 balazos contra el frente del inmueble.

Los vecinos, que escucharon la ráfaga de disparos, alertaron de inmediato al 911, y en pocos minutos arribaron agentes del Comando Radioeléctrico, cuya base se encuentra a escasos metros del lugar. En la escena, los uniformados secuestraron 26 vainas servidas de distintos calibres, además de constatar múltiples impactos de bala en paredes y mampostería.

Según testigos del hecho, los atacantes se movilizaban en un automóvil y efectuaron los disparos desde el interior del vehículo, para luego escapar a toda velocidad. Por el momento no hubo personas aprehendidas.

Un mismo lugar, otro hecho violento

El episodio revive el miedo en el vecindario, ya que hace 50 días, en el mismo sector, se registró el asesinato de Damián Ernesto Robles, un joven de 24 años que fue baleado en la cabeza el pasado 20 de agosto. Robles murió horas después en el hospital Iturraspe, tras ser atacado en la misma esquina donde anoche se produjo la balacera.

Intervención policial y judicial

La Jefatura de la Unidad Regional I La Capital fue notificada de lo ocurrido e informó al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó la realización de los peritajes criminalísticos correspondientes. Las tareas fueron llevadas a cabo por agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), que trabajaron en la recolección de vainas, proyectiles e indicios balísticos.

Hasta el momento, no se reportaron detenidos, y el hecho es investigado como un ataque intencional vinculado a conflictos previos en la zona.

vivienda disparos barrio Villa Hipódromo
