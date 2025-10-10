En el 15 de Abril se define la Copa Santa Fe entre Unión y Centenario

La vuelta de la final entre Unión y Centenario de San José de la Esquina se jugará este sábado, desde las 17.30, en el 15 de Abril. Los detalles

El estadio 15 de Abril será escenario este sábado del desquite de la final de la Copa Santa Fe entre Unión y Centenario de San José de la Esquina en busca del campeón de la octava edición. El partido será a las 17.30 y se jugará con las dos hinchadas. En la ida empataron 1-1 y, en caso de igualdad, habrá definición por penales.

• LEER MÁS: Nueva hora y árbitro para la vuelta de la final de la Copa Santa Fe entre Unión y Centenario

Detalles de la vuelta entre Unión y Centenario

El encuentro será arbitrado por Leandro Aragno, acompañado por el asistente 1, Facundo Rodríguez; el asistente 2, Axel Perlo; y el cuarto árbitro será Franco Ceballos.

La venta de entradas del local (Unión) será desde las 12 del sábado en el estadio, mientras que el visitante (Centenario) puede adquirirlas de manera anticipada. El partido se emitirá en directo por RTS medios.

Copa Santa Fe Unión Centenario Prensa Unión

Al final del encuentro habrá premiación y entrega de cheques tanto para el campeón como para el subcampeón, entrega de medallas y de la Copa, de las que participarán autoridades provinciales como organizadoras de Copa Santa Fe y dirigentes de la Federación Santafesina de Fútbol.

La Copa Santa Fe, cada día más grande

Desde el jueves 27 de marzo hasta el sábado 11 de octubre pasarán 199 días: es el lapso desde aquel acto en el Salón Blanco de Casa de Gobierno a esta final que se jugará en el Estadio 15 de Abril santafesino. En este tiempo quedó en claro que la Copa Santa Fe es cada día más grande.

De norte a sur, de este a oeste, los clubes se prepararon para ganarla. Este es un torneo de todos los santafesinos, porque los iguala y entonces, un pequeño club de liga, puede enfrentar a un grande que participa en torneos de AFA. 62 equipos compitieron en este 2025. Se jugaron para llegar a esta última instancia 107 partidos, que tendrá su número 108 con el partido final por el título.