Uno Santa Fe | Ovación | Copa Santa Fe

En el 15 de Abril se define la Copa Santa Fe entre Unión y Centenario

La vuelta de la final entre Unión y Centenario de San José de la Esquina se jugará este sábado, desde las 17.30, en el 15 de Abril. Los detalles

10 de octubre 2025 · 12:42hs
En el 15 de Abril se define la Copa Santa Fe entre Unión y Centenario

Prensa Unión

El estadio 15 de Abril será escenario este sábado del desquite de la final de la Copa Santa Fe entre Unión y Centenario de San José de la Esquina en busca del campeón de la octava edición. El partido será a las 17.30 y se jugará con las dos hinchadas. En la ida empataron 1-1 y, en caso de igualdad, habrá definición por penales.

• LEER MÁS: Nueva hora y árbitro para la vuelta de la final de la Copa Santa Fe entre Unión y Centenario

Detalles de la vuelta entre Unión y Centenario

El encuentro será arbitrado por Leandro Aragno, acompañado por el asistente 1, Facundo Rodríguez; el asistente 2, Axel Perlo; y el cuarto árbitro será Franco Ceballos.

La venta de entradas del local (Unión) será desde las 12 del sábado en el estadio, mientras que el visitante (Centenario) puede adquirirlas de manera anticipada. El partido se emitirá en directo por RTS medios.

Copa Santa Fe Unión Centenario

Al final del encuentro habrá premiación y entrega de cheques tanto para el campeón como para el subcampeón, entrega de medallas y de la Copa, de las que participarán autoridades provinciales como organizadoras de Copa Santa Fe y dirigentes de la Federación Santafesina de Fútbol.

La Copa Santa Fe, cada día más grande

Desde el jueves 27 de marzo hasta el sábado 11 de octubre pasarán 199 días: es el lapso desde aquel acto en el Salón Blanco de Casa de Gobierno a esta final que se jugará en el Estadio 15 de Abril santafesino. En este tiempo quedó en claro que la Copa Santa Fe es cada día más grande.

De norte a sur, de este a oeste, los clubes se prepararon para ganarla. Este es un torneo de todos los santafesinos, porque los iguala y entonces, un pequeño club de liga, puede enfrentar a un grande que participa en torneos de AFA. 62 equipos compitieron en este 2025. Se jugaron para llegar a esta última instancia 107 partidos, que tendrá su número 108 con el partido final por el título.

Copa Santa Fe Unión Centenario
Noticias relacionadas
brasil se floreo y aplasto a corea del sur en un amistoso

Brasil se floreó y aplastó a Corea del Sur en un amistoso

por pedido de russo, sus cenizas seran arrojadas en el estadio de rosario central

Por pedido de Russo, sus cenizas serán arrojadas en el estadio de Rosario Central

con aplausos y cantos: salio el cortejo con los restos de russo

Con aplausos y cantos: salió el cortejo con los restos de Russo

racing se juega su ultima carta ante banfield en el florencio sola

Racing se juega su última carta ante Banfield en el Florencio Sola

Lo último

Las misiones de Egipto en el próximo Mundial: ganar su primer partido y pasar la fase de grupos

Las misiones de Egipto en el próximo Mundial: ganar su primer partido y pasar la fase de grupos

Así fueron los últimos momentos de Miguel Russo

Así fueron los últimos momentos de Miguel Russo

Brasil se floreó y aplastó a Corea del Sur en un amistoso

Brasil se floreó y aplastó a Corea del Sur en un amistoso

Último Momento
Las misiones de Egipto en el próximo Mundial: ganar su primer partido y pasar la fase de grupos

Las misiones de Egipto en el próximo Mundial: ganar su primer partido y pasar la fase de grupos

Así fueron los últimos momentos de Miguel Russo

Así fueron los últimos momentos de Miguel Russo

Brasil se floreó y aplastó a Corea del Sur en un amistoso

Brasil se floreó y aplastó a Corea del Sur en un amistoso

Por pedido de Russo, sus cenizas serán arrojadas en el estadio de Rosario Central

Por pedido de Russo, sus cenizas serán arrojadas en el estadio de Rosario Central

La autopsia a Daiana Mendieta reveló que murió por un fuerte golpe en la cabeza

La autopsia a Daiana Mendieta reveló que murió por un fuerte golpe en la cabeza

Ovación
En el 15 de Abril se define la Copa Santa Fe entre Unión y Centenario

En el 15 de Abril se define la Copa Santa Fe entre Unión y Centenario

Colón y un nuevo frente de conflicto: la deuda con Talleres por Ignacio Lago

Colón y un nuevo frente de conflicto: la deuda con Talleres por Ignacio Lago

Una buena para Unión: Diego Armando Díaz recibió el alta médica

Una buena para Unión: Diego Armando Díaz recibió el alta médica

Por pedido de Russo, sus cenizas serán arrojadas en el estadio de Rosario Central

Por pedido de Russo, sus cenizas serán arrojadas en el estadio de Rosario Central

Con aplausos y cantos: salió el cortejo con los restos de Russo

Con aplausos y cantos: salió el cortejo con los restos de Russo

Policiales
Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos