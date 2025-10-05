Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Dos de los detenidos, de 21 y 23 años, quedaron a disposición de la fiscalía de Flagrancia, mientras que un adolescente de 17 años fue derivado a la fiscalía de Menores. Habían causado daños en una vivienda del barrio privado.

La tranquilidad de la tarde del sábado se vio alterada cuando tres jóvenes —de 23, 21 y 17 años — comenzaron a arrojar piedras y objetos contundentes dentro del perímetro del country Los Molinos provocando daños en una vivienda del lugar.

El propietario del inmueble , cuya casa linda con el cerco perimetral del barrio privado, dio aviso a los operadores del 911 tras constatar que uno de los cristales de la pileta de natación había resultado dañado.

De inmediato, un efectivo del Destacamento Recreo Sur acudió al lugar y aprehendió a los tres jóvenes, quienes fueron trasladados a la dependencia policial. Los mayores fueron identificados como R. I. G. (23) y Y. M. G. (21), mientras que el menor de edad, de 17 años, también fue puesto a disposición de la Justicia.

La Jefatura de la Unidad Regional I - La Capital informó el procedimiento al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó que los dos mayores permanezcan detenidos, sean identificados y se les forme causa por el delito de daño.

En tanto, el caso del adolescente de 17 años fue remitido a la fiscalía de Menores del MPA, que resolverá su situación procesal en las próximas horas.

Los investigadores no descartan que los jóvenes hayan estado bajo los efectos del alcohol al momento del hecho.