Uno Santa Fe | Ovación | Russo

Con aplausos y cantos: salió el cortejo con los restos de Russo

El cortejo fúnebre con los restos del técnico Miguel Ángel Russo, quien fue velado en Boca, fue despedido entre aplausos y cantos de los hinchas

10 de octubre 2025 · 12:34hs
Con aplausos y cantos: salió el cortejo con los restos de Russo

El cortejo fúnebre con los restos del histórico director técnico Miguel Ángel Russo, quien fue velado en Boca, fue despedido entre aplausos y cantos por cientos de hinchas.

Russo, quien falleció este miércoles por la tarde luego de una larga lucha contra el cáncer, fue velado este jueves en el hall central de Brandsen 805, en Boca, donde miles de hinchas de distintos equipos del fútbol argentino se acercaron para despedirlo.

image
Sali&oacute; el cortejo con los restos de Russo.

Salió el cortejo con los restos de Russo.

La despedida de Russo

Durante las primeras horas de este viernes, el ingreso fue exclusivo para los familiares y seres más cercanos, quienes le dieron su último adiós a uno de las figuras más queridas en el fútbol argentino en los últimos años.

Según trascendió, Russo había pedido ser cremado y que sus cenizas sean arrojadas en el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario Central, equipo en el que fue director durante la campaña para ascender en el 2014 y con el que hizo historia al ganar la Copa de la Liga 2023.

Boca, por su parte, permanecerá cerrado por duelo durante 48 horas.

Russo Boca hinchas
Noticias relacionadas
paredes: russo hubiese querido que juegue con la seleccion

Paredes: "Russo hubiese querido que juegue con la Selección"

el gesto de river para homenajear a miguel russo

El gesto de River para homenajear a Miguel Russo

messi tambien le dio el pesame a la familia de russo

Messi también le dio el pésame a la familia de Russo

el plantel de rosario central viajara a la bombonera para despedir a miguel angel russo

El plantel de Rosario Central viajará a La Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo

Lo último

Las misiones de Egipto en el próximo Mundial: ganar su primer partido y pasar la fase de grupos

Las misiones de Egipto en el próximo Mundial: ganar su primer partido y pasar la fase de grupos

Así fueron los últimos momentos de Miguel Russo

Así fueron los últimos momentos de Miguel Russo

Brasil se floreó y aplastó a Corea del Sur en un amistoso

Brasil se floreó y aplastó a Corea del Sur en un amistoso

Último Momento
Las misiones de Egipto en el próximo Mundial: ganar su primer partido y pasar la fase de grupos

Las misiones de Egipto en el próximo Mundial: ganar su primer partido y pasar la fase de grupos

Así fueron los últimos momentos de Miguel Russo

Así fueron los últimos momentos de Miguel Russo

Brasil se floreó y aplastó a Corea del Sur en un amistoso

Brasil se floreó y aplastó a Corea del Sur en un amistoso

Por pedido de Russo, sus cenizas serán arrojadas en el estadio de Rosario Central

Por pedido de Russo, sus cenizas serán arrojadas en el estadio de Rosario Central

La autopsia a Daiana Mendieta reveló que murió por un fuerte golpe en la cabeza

La autopsia a Daiana Mendieta reveló que murió por un fuerte golpe en la cabeza

Ovación
En el 15 de Abril se define la Copa Santa Fe entre Unión y Centenario

En el 15 de Abril se define la Copa Santa Fe entre Unión y Centenario

Colón y un nuevo frente de conflicto: la deuda con Talleres por Ignacio Lago

Colón y un nuevo frente de conflicto: la deuda con Talleres por Ignacio Lago

Una buena para Unión: Diego Armando Díaz recibió el alta médica

Una buena para Unión: Diego Armando Díaz recibió el alta médica

Por pedido de Russo, sus cenizas serán arrojadas en el estadio de Rosario Central

Por pedido de Russo, sus cenizas serán arrojadas en el estadio de Rosario Central

Con aplausos y cantos: salió el cortejo con los restos de Russo

Con aplausos y cantos: salió el cortejo con los restos de Russo

Policiales
Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos