Así fueron los últimos momentos de Miguel Russo

Gonzalo Belloso , presidente de Rosario Central , reveló cómo fueron los últimos momentos de Miguel Ángel Russo y quiénes lo acompañaron en el momento de su fallecimiento.

El dirigente y exjugador Canalla contó que junto a su esposa estuvieron los últimos días en un hotel en Buenos Aires "para estar a disposición de su señora y de sus hijos".

Miguel Russo, acompañado de su familia

A pedido de la esposa del malogrado DT, y por gestión de la AFA, un sacerdote llegó para darle la bendición. "Y ese fue el momento final, todos rodeándolo, el cura que dijo unas palabras muy lindas de cómo es el paso al cielo. Y de la mano de su señora, cuando se terminó de rezar el padre nuestro, falleció Miguel".

"Fue una cosa única, privada, pero bueno, todos ya lo saben porque su hija estaba completamente emocionada y lo contó en varios lugares. Y entiendo que se fue en paz. Rodeado. Un tipo sumamente respetado y querido y supongo que la gente de bien espera irse así de esta vida", agregó Belloso en Radio Mitre.

El presidente de Rosario Central anunció que en el próximo partido ante Platense, la familia de Russo arrojará parte de las cenizas del histórico entrenador en el Gigante de Arroyito.