Una buena para Unión: Diego Armando Díaz recibió el alta médica

Diego Armando Díaz recibió el alta médica, tras la descompensación que sufrió el fin de semana, en una gran noticia para Unión.

10 de octubre 2025 · 10:43hs
Una buena para Unión: Diego Armando Díaz recibió el alta médica

Buenas noticias en Unión. Luego de algunos días de preocupación por su estado de salud, Diego Armando Díaz recibió el alta médica definitiva y quedó nuevamente a disposición del cuerpo técnico que encabeza Leonardo Madelón.

El delantero, que habitualmente integra el banco de suplentes y fue una de las alternativas ofensivas más utilizadas por el entrenador, no fue considerado para el encuentro ante Central Córdoba en Santiago del Estero, ya que venía de cumplir con una etapa de recuperación y estudios complementarios durante la semana.

De la descompensación al alta médica

El episodio que encendió las alarmas ocurrió el sábado pasado, durante una práctica en el predio Casasol. En pleno entrenamiento, Díaz sufrió una descompensación luego de un golpe fortuito, lo que obligó a la rápida intervención del cuerpo médico y su posterior traslado a un centro de salud de la ciudad para ser evaluado.

El susto fue grande entre sus compañeros y el cuerpo técnico, aunque los primeros estudios descartaron complicaciones severas. De todos modos, los profesionales médicos decidieron mantenerlo bajo observación y someterlo a nuevos análisis para asegurarse de que no existieran secuelas ni riesgos cardíacos o neurológicos.

‍ Semana con cuidados especiales

Durante los días posteriores, el jugador realizó trabajos diferenciados y sesiones de baja intensidad en el gimnasio del club, siempre bajo supervisión médica. Recién a mediados de semana, los resultados de los últimos estudios confirmaron su evolución favorable, lo que permitió darle el alta médica y habilitarlo para retomar la actividad con normalidad.

Pese a ello, Madelón y el cuerpo técnico decidieron no incluirlo en la delegación que viajó a Santiago del Estero, con la intención de evitar riesgos y darle más tiempo para ponerse a punto desde lo físico.

Listo para volver

Con el alta confirmada, Díaz podrá ser tenido en cuenta a partir de la próxima fecha, cuando Unión vuelva a jugar en el estadio 15 de Abril ante Defensa y Justicia. Su regreso representa una buena noticia para el entrenador, que recupera una opción más en el frente de ataque, en un momento donde el equipo necesita variantes y frescura en la ofensiva.

El propio entorno del jugador se mostró agradecido por la rápida atención médica y la contención del plantel durante los días de incertidumbre. En el club, la sensación es de alivio: Díaz está bien, recuperado y listo para volver a competir.

