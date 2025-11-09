Uno Santa Fe | Ovación | Alcaraz

Alcaraz debutó con un triunfo ante De Miñaur en ATP Finals 2025

Carlos Alcaraz le ganó a Alex De Miñaur por 7-6 (5) y 6-2 y se ubicó más alto de la tabla del Grupo Jimmy Connors.

Ovación

Por Ovación

9 de noviembre 2025 · 13:31hs
Alcaraz debutó con un triunfo ante De Miñaur en ATP Finals 2025

El murciano Carlos Alcaraz inició con un triunfo su participación en las ATP Finals 2025 al superar a Alex de Miñaur en el primer encuentro de singles del certamen.

El español llegaba al torneo tras una eliminación en la primera ronda del ATP Masters 1000 de París y con el objetivo de competir por el número uno del ranking, actualmente en poder de Jannik Sinner.

El primer set mostró un desarrollo irregular, en donde Alcaraz tomó ventaja con un quiebre y se colocó 4-1 para administrar la diferencia a partir de un juego firme desde el fondo de la pista.

De Miñaur reaccionó, recuperó la desventaja y emparejó 4-4, lo que modificó el ritmo del parcial. Ambos mantuvieron el servicio en los siguientes turnos y el set se definió en el tiebreak.

Carlos Alcaraz lo pudo enderezar justo a tiempo

El australiano dispuso de una ventaja de 5-3, pero Alcaraz encadenó cuatro puntos consecutivos y cerró el parcial por 7-6, lo que estableció una diferencia que condicionó el resto del encuentro.

La segunda manga comenzó con un quiebre a favor del español. De Miñaur respondió de inmediato y recuperó el servicio, pero Alcaraz volvió a imponerse en los tramos siguientes del parcial, con mayor efectividad en los intercambios y precisión para definir puntos desde el revés paralelo.

El marcador se inclinó 5-1 a favor del jugador murciano. Pese al esfuerzo del australiano por sostener el ritmo del partido, no logró revertir la situación y Alcaraz confirmó el resultado sin sobresaltos, asegurando el triunfo en su primer compromiso del grupo.

Alcaraz Alex De Miñaur Masters 1000
Noticias relacionadas
argentina aplasto a fiji y espera rival en el mundial sub 17

Argentina aplastó a Fiji y espera rival en el Mundial Sub 17

Jockey Club de Rosario se consagró campeón del Regional del Litoral 2025 al vencer a Duendes 21 a 19.

Jockey de Rosario se consagró campeón del Regional del Litoral

Santa Fe venció a Alto Valle por la segunda fecha del Argentino Juvenil.

Se jugó el segundo capítulo del Campeonato Argentino Juvenil

Sportivo Guadalupe se aseguró el primer lugar de la zona 2.

Se jugó un sólo cotejo de la última fecha del Clausura Chijí Serenotti

Lo último

Docentes universitarios y un nuevo paro: El desfinanciamiento se traduce en menos conocimiento aplicado a los problemas del país

Docentes universitarios y un nuevo paro: "El desfinanciamiento se traduce en menos conocimiento aplicado a los problemas del país"

Pullaro: La única manera de que Argentina salga adelante es si logra producir más

Pullaro: "La única manera de que Argentina salga adelante es si logra producir más"

Intentó romper la vidriera de una carnicería en Santa Fe para robar y terminó preso tras una persecución policial

Intentó romper la vidriera de una carnicería en Santa Fe para robar y terminó preso tras una persecución policial

Último Momento
Docentes universitarios y un nuevo paro: El desfinanciamiento se traduce en menos conocimiento aplicado a los problemas del país

Docentes universitarios y un nuevo paro: "El desfinanciamiento se traduce en menos conocimiento aplicado a los problemas del país"

Pullaro: La única manera de que Argentina salga adelante es si logra producir más

Pullaro: "La única manera de que Argentina salga adelante es si logra producir más"

Intentó romper la vidriera de una carnicería en Santa Fe para robar y terminó preso tras una persecución policial

Intentó romper la vidriera de una carnicería en Santa Fe para robar y terminó preso tras una persecución policial

Homenajearon al fundador de la fábrica de bolitas Tinka, un símbolo de San Jorge

Homenajearon al fundador de la fábrica de bolitas Tinka, un símbolo de San Jorge

Alcaraz debutó con un triunfo ante De Miñaur en ATP Finals 2025

Alcaraz debutó con un triunfo ante De Miñaur en ATP Finals 2025

Ovación
Daniel Vila: Al título hay que soñarlo, creerlo y trabajarlo

Daniel Vila: "Al título hay que soñarlo, creerlo y trabajarlo"

Unión visita a Quimsa en Santiago del Estero en busca de la recuperación

Unión visita a Quimsa en Santiago del Estero en busca de la recuperación

Franco Colapinto en vivo: horario y cómo ver la carrera del GP de Brasil de la Fórmula 1

Franco Colapinto en vivo: horario y cómo ver la carrera del GP de Brasil de la Fórmula 1

Gran noticia para Colapinto: Verstappen y Ocon largarán desde pitlane en el GP de Brasil

Gran noticia para Colapinto: Verstappen y Ocon largarán desde pitlane en el GP de Brasil

Argentina aplastó a Fiji y espera rival en el Mundial Sub 17

Argentina aplastó a Fiji y espera rival en el Mundial Sub 17

Policiales
Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos