Alcaraz debutó con un triunfo ante De Miñaur en ATP Finals 2025

Carlos Alcaraz le ganó a Alex De Miñaur por 7-6 (5) y 6-2 y se ubicó más alto de la tabla del Grupo Jimmy Connors.

El murciano Carlos Alcaraz inició con un triunfo su participación en las ATP Finals 2025 al superar a Alex de Miñaur en el primer encuentro de singles del certamen.

El español llegaba al torneo tras una eliminación en la primera ronda del ATP Masters 1000 de París y con el objetivo de competir por el número uno del ranking, actualmente en poder de Jannik Sinner.

El primer set mostró un desarrollo irregular, en donde Alcaraz tomó ventaja con un quiebre y se colocó 4-1 para administrar la diferencia a partir de un juego firme desde el fondo de la pista.

De Miñaur reaccionó, recuperó la desventaja y emparejó 4-4, lo que modificó el ritmo del parcial. Ambos mantuvieron el servicio en los siguientes turnos y el set se definió en el tiebreak.

Carlos Alcaraz lo pudo enderezar justo a tiempo

El australiano dispuso de una ventaja de 5-3, pero Alcaraz encadenó cuatro puntos consecutivos y cerró el parcial por 7-6, lo que estableció una diferencia que condicionó el resto del encuentro.

La segunda manga comenzó con un quiebre a favor del español. De Miñaur respondió de inmediato y recuperó el servicio, pero Alcaraz volvió a imponerse en los tramos siguientes del parcial, con mayor efectividad en los intercambios y precisión para definir puntos desde el revés paralelo.

El marcador se inclinó 5-1 a favor del jugador murciano. Pese al esfuerzo del australiano por sostener el ritmo del partido, no logró revertir la situación y Alcaraz confirmó el resultado sin sobresaltos, asegurando el triunfo en su primer compromiso del grupo.