Comenzó a disputarse la sexta fecha del Clausura Narela Gómez de la Primera División liguista, fecha en la que las últimas campeonas (Unión) le ganaron a El Quillá. Ahora la cima también es de Colón que venció al Depor Agua en una gran jornada para nuestro fútbol femenino tras jugarse por primera vez un partido en el Brigadier López.
Unión y Colón, firmes en la punta del Clausura Narela Gómez
Unión aplastó a El Quillá, en tanto que Colón superó a Agua, y ambas comparten la cima del Torneo Clausura Narela Gómez, al continuar la sexta fecha.
Por Ovación
9 de noviembre 2025 · 13:01hs
TORNEO APERTURA NARELA GÓMEZ
PRIMERA A
Fecha 6
Sábado 8 de noviembre
Náutico El Quillá 0 – Unión 7 (Valentina López, Jazmín Lencina, Daiara Paye, Ámbar Grandoli, María Gómez x2 y Morena Aponte)
Colón 3 (Morena Ramos, Anahí Carrizo y Josefina Parra) – Deportivo Agua 1 (Karen Acosta)
La Salle Jobson 2 (Agostina Martínez y Leticia González) – Nacional 0
Juventud Unida libre
Postergado
Fénix – El Cadi