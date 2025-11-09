Unión y Colón, firmes en la punta del Clausura Narela Gómez

Unión aplastó a El Quillá, en tanto que Colón superó a Agua, y ambas comparten la cima del Torneo Clausura Narela Gómez, al continuar la sexta fecha.

Comenzó a disputarse la sexta fecha del Clausura Narela Gómez de la Primera División liguista, fecha en la que las últimas campeonas (Unión) le ganaron a El Quillá. Ahora la cima también es de Colón que venció al Depor Agua en una gran jornada para nuestro fútbol femenino tras jugarse por primera vez un partido en el Brigadier López.