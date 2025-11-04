Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

La divulgación y ostentación que realizaba la mujer investigada fueron el punto de partida de la pesquisa sobre sus actividades. En ese marco, fue ejecutado el allanamiento a su vivienda, donde la aprehendieron y además le incautaron el arma de guerra, balas y otros elementos incriminantes.

Por Juan Trento

4 de noviembre 2025 · 17:41hs
Esta mañana de martes, después de las 7, y por causas que son materia de investigación policial y judicial, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron un allanamiento y aprehendieron a una mujer de 29 años, identificada como K. F. F., en el barrio Liceo Norte de la ciudad de Santa Fe, por los delitos de tenencia indebida de arma de fuego de guerra y encubrimiento de delitos.

El allanamiento fue ejecutado por investigadores de Inteligencia Táctica de la PDI Región I, con colaboración del Grupo de Operaciones Especiales de la policía capitalina, como corolario del trabajo investigativo que arrojó que la mujer ocultaba armas de fuego y vehículos de procedencia dudosa en su vivienda, los cuales eran exhibidos en redes sociales junto a altas sumas de dinero.

Elementos probatorios incriminantes

Durante el allanamiento, realizado en una vivienda ubicada en Primer Pasaje al 4000, los oficiales secuestraron una pistola calibre .380, considerada un arma de guerra, con dos cargadores, ocho cartuchos calibre 380, otros 43 cartuchos calibre 9 milímetros, dos teléfonos celulares y una camioneta Chevrolet Tracker con pedido de secuestro activo por robo en la provincia de Buenos Aires.

Delitos imputados

La novedad sobre la ejecución del allanamiento, la aprehensión de la principal investigada y el secuestro de los elementos probatorios incriminantes fue informada a la Jefatura de la Policía de Investigaciones PDI Región I, y éstos hicieron lo propio con la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, María Gabriela Arri, quien ordenó que la mujer aprehendida siguiera privada de su libertad, fuera identificada y se le forme causa como presunta autora de los delitos de tenencia indebida de arma de fuego y munición de guerra, y encubrimiento.

