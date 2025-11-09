Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión visita a Quimsa en Santiago del Estero en busca de la recuperación

Unión visitará este domingo a Quimsa de Santiago del Estero, desde las 21.30, en busca de volver a la victoria en la fase regular de la Liga Nacional.

9 de noviembre 2025 · 10:41hs
Unión visita a Quimsa en Santiago del Estero en busca de la recuperación

Unión afrontará este domingo una exigente prueba en su recorrido por la Liga Nacional de Básquet, cuando visite a Quimsa de Santiago del Estero, uno de los equipos más competitivos del certamen. El partido se disputará desde las 21.30 en el estadio Ciudad, con arbitraje de Fabricio Vito, Sergio Tarifeño y Jorge Chávez, y será transmitido por Básquet Pass.

El historial entre ambos marca un leve predominio de Quimsa, que se impuso en 5 de los 8 enfrentamientos, mientras que Unión logró tres triunfos.

Quimsa, en busca de regularidad

La “Fusión” llega con un balance de cinco victorias y cuatro derrotas, ubicado en el undécimo puesto de la tabla. En su última gira por Corrientes mostró dos caras: primero cayó ante San Martín (79-69), pero luego se recuperó con una sólida victoria frente a Regatas (75-66).

En ese encuentro, los destacados fueron Jerome Meyinsse y Matías Solanas, ambos con 15 puntos, acompañados por Leo Lema, quien completó una actuación determinante con 12 tantos y 10 rebotes.

Unión, con la mira puesta en cortar la racha

El conjunto santafesino, en cambio, llega golpeado tras dos derrotas consecutivas. Antes de salir a la ruta, el Tatengue perdió en el estadio Ángel Malvicino ante Boca (100-77) y luego no pudo ante Olímpico en La Banda (96-70).

Con un registro de tres triunfos y cinco caídas, los dirigidos por Maximiliano Seigorman buscarán reencontrarse con su mejor versión para volver a ganar terreno en la tabla y retomar confianza.

Unión sabe que no será una parada sencilla en Santiago del Estero, pero intentará dar el golpe y reencontrarse con la intensidad y el juego colectivo que lo llevaron a buenos rendimientos en el arranque del torneo. El desafío está planteado: recuperar sensaciones y volver a festejar fuera de casa.

RACING DE CHIVILCOY - PLATENSE

Hora: 20.00 TV: Básquet Pass.

Árbitros: Julio Dinamarca, Raúl Sánchez y Emanuel Sánchez.

Estadio: Grilon Arena (Chivilcoy).

Historial: Será la primera vez que se enfrenten en Liga Nacional.

Racing de Chivilcoy vuelve a jugar ante su juego luego de cuatro partidos lejos de casa: primero cayó ante Unión en Santa Fe, luego venció a Quimsa y Olímpico en Santiago del Estero, y, por último, cayó en Boedo ante San Lorenzo.

Con un balance de tres victorias y cinco derrotas, los dirigidos por Diego D'Ambrosio se ubican en el puesto 14° de la tabla. Con una gran actuación de principio a fin, Platense obtuvo su primera victoria de la temporada de la Liga Nacional, al vencer por 101-78 a San Lorenzo en Vicente López. En el equipo de Martín Yangüela hubo varios puntos altos, donde seis jugadores terminaron con doble dígito en puntos.

Con esta victoria, el Calamar superó a Argentino en la tabla de posiciones, se ubica en el puesto 18 con un récord de 1 triunfo y 8 derrotas.

GIMNASIA Y ESGRIMA - REGATAS CORRIENTES

Hora: 20.30. TV: Básquet Pass.

Árbitros: Oscar Brítez, Alberto Ponzo y Raúl Lorenzo.

Estadio: Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia).

Historial: Se enfrentaron en 58 oportunidades, con 34 victorias para Regatas y 24 triunfos para Gimnasia.

El Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia recibe este domingo al Club de Regatas Corrientes, por una nueva fecha de la Liga Nacional, a partir de las 20.30 horas en el estadio Socios Fundadores.

El conjunto patagónico viene de ganar en su último juego en casa frente a San Lorenzo de Almagro por 84-63, siendo Marcos Chacón el goleador de Gimnasia, con 26 puntos y 3 asistencias.

En tanto, el Remero llega luego de un traspié en condición de local el pasado miércoles frente a Quimsa de Santiago del Estero por 66-75, alcanzando así un récord de 4 victorias y 3 derrotas, lo que lo ubica actualmente en el 7° lugar.

Último enfrentamiento: La última vez que se enfrentaron fue el 3 de mayo de este año en Socios Fundadores, con triunfo de Gimnasia por 109-70. El goleador del encuentro fue Robert Whitfield con 21 puntos, mientras que Charles Thomas aportó 15 unidades para los Remeros.

