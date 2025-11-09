Colapinto completó una carrera sólida pero sin premio en Brasil: fue 15° con el Alpine

Franco Colapinto largó 16° y apenas ganó una posición. El Alpine de Pierre Gasly cerró un gran fin de semana con un puesto 10 en Brasil.

El Gran Premio de Brasil dejó sensaciones encontradas para Franco Colapinto. El piloto argentino de Alpine, que había largado desde el puesto 16, logró evitar los múltiples incidentes que marcaron la carrera en Interlagos y cruzó la meta en el decimoquinto lugar, sin sanciones ni errores, pero también sin el rendimiento necesario para pelear por los puntos.

A lo largo de un fin de semana caótico, Colapinto mantuvo la calma y completó una competencia inteligente desde lo táctico. Su partida fue limpia, esquivando con reflejos el toque entre Lewis Hamilton y Carlos Sainz , que puso en riesgo a varios autos en la primera curva. Pese a un leve roce con el Ferrari del español en ese mismo giro, el A525 del argentino no sufrió daños y pudo continuar con normalidad.

El piloto de Pilar apostó a la durabilidad de los neumáticos medios, logrando estirar su primer stint hasta la vuelta 31. Esa estrategia le permitió alcanzar momentáneamente el noveno lugar, mientras varios rivales pasaban por boxes para renovar gomas. Sin embargo, Alpine no acompañó su solidez en pista: una parada lenta de 5,4 segundos lo relegó y terminó por frustrar cualquier intento de acercarse a la zona de puntos.

Aun así, Colapinto dio muestras de velocidad. En su primera vuelta con neumáticos nuevos, registró la vuelta más rápida de la carrera, antes de que Max Verstappen la mejorara minutos más tarde. Fue una señal de lo que podría haber sido una mejor actuación si la estrategia y el ritmo del equipo hubieran estado a la altura.

Franco Colapinto, con una nueva frustración

Finalmente, el argentino cerró la jornada en el puesto 15, mientras su compañero Pierre Gasly logró rescatar un punto valioso al finalizar décimo. En un circuito tan exigente como Interlagos, Colapinto cumplió con el objetivo de terminar la carrera, pero volvió a evidenciar la necesidad de que Alpine encuentre mayor consistencia técnica si pretende sumar en las tres fechas finales del campeonato.

El próximo desafío para el argentino será el Gran Premio de Las Vegas, donde buscará capitalizar la experiencia y demostrar que su crecimiento en la Fórmula 1 continúa a paso firme.