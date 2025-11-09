Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

Colapinto completó una carrera sólida pero sin premio en Brasil: fue 15° con el Alpine

Franco Colapinto largó 16° y apenas ganó una posición. El Alpine de Pierre Gasly cerró un gran fin de semana con un puesto 10 en Brasil.

Ovación

Por Ovación

9 de noviembre 2025 · 16:15hs
Colapinto completó una carrera sólida pero sin premio en Brasil: fue 15° con el Alpine

El Gran Premio de Brasil dejó sensaciones encontradas para Franco Colapinto. El piloto argentino de Alpine, que había largado desde el puesto 16, logró evitar los múltiples incidentes que marcaron la carrera en Interlagos y cruzó la meta en el decimoquinto lugar, sin sanciones ni errores, pero también sin el rendimiento necesario para pelear por los puntos.

A lo largo de un fin de semana caótico, Colapinto mantuvo la calma y completó una competencia inteligente desde lo táctico. Su partida fue limpia, esquivando con reflejos el toque entre Lewis Hamilton y Carlos Sainz, que puso en riesgo a varios autos en la primera curva. Pese a un leve roce con el Ferrari del español en ese mismo giro, el A525 del argentino no sufrió daños y pudo continuar con normalidad.

El piloto de Pilar apostó a la durabilidad de los neumáticos medios, logrando estirar su primer stint hasta la vuelta 31. Esa estrategia le permitió alcanzar momentáneamente el noveno lugar, mientras varios rivales pasaban por boxes para renovar gomas. Sin embargo, Alpine no acompañó su solidez en pista: una parada lenta de 5,4 segundos lo relegó y terminó por frustrar cualquier intento de acercarse a la zona de puntos.

Aun así, Colapinto dio muestras de velocidad. En su primera vuelta con neumáticos nuevos, registró la vuelta más rápida de la carrera, antes de que Max Verstappen la mejorara minutos más tarde. Fue una señal de lo que podría haber sido una mejor actuación si la estrategia y el ritmo del equipo hubieran estado a la altura.

Franco Colapinto, con una nueva frustración

Finalmente, el argentino cerró la jornada en el puesto 15, mientras su compañero Pierre Gasly logró rescatar un punto valioso al finalizar décimo. En un circuito tan exigente como Interlagos, Colapinto cumplió con el objetivo de terminar la carrera, pero volvió a evidenciar la necesidad de que Alpine encuentre mayor consistencia técnica si pretende sumar en las tres fechas finales del campeonato.

El próximo desafío para el argentino será el Gran Premio de Las Vegas, donde buscará capitalizar la experiencia y demostrar que su crecimiento en la Fórmula 1 continúa a paso firme.

Colapinto Alpine Brasil
Noticias relacionadas
colapinto cerro un flojo sabado en brasil: estuvimos lentos, fue un dia duro para el equipo

Colapinto cerró un flojo sábado en Brasil: "Estuvimos lentos, fue un día duro para el equipo"

colapinto tampoco tuvo una buena clasificacion y largara desde el puesto 18 en interlagos

Colapinto tampoco tuvo una buena clasificación y largará desde el puesto 18 en Interlagos

la bronca de colapinto tras su choque en brasil: no entiendo bien por que perdi el auto

La bronca de Colapinto tras su choque en Brasil: "No entiendo bien por qué perdí el auto"

colapinto se despisto en el inicio y quedo fuera de la sprint en brasil

Colapinto se despistó en el inicio y quedó fuera de la Sprint en Brasil

Lo último

Las ventas minoristas pymes cayeron un 1,4% interanual en octubre, pese al impulso del Día de la Madre

Las ventas minoristas pymes cayeron un 1,4% interanual en octubre, pese al impulso del Día de la Madre

El City goleó al Liverpool y se le acercó al líder Arsenal

El City goleó al Liverpool y se le acercó al líder Arsenal

Mauro Pittón, el alma de Unión: liderazgo, entrega y el regreso a su mejor versión

Mauro Pittón, el alma de Unión: liderazgo, entrega y el regreso a su mejor versión

Último Momento
Las ventas minoristas pymes cayeron un 1,4% interanual en octubre, pese al impulso del Día de la Madre

Las ventas minoristas pymes cayeron un 1,4% interanual en octubre, pese al impulso del Día de la Madre

El City goleó al Liverpool y se le acercó al líder Arsenal

El City goleó al Liverpool y se le acercó al líder Arsenal

Mauro Pittón, el alma de Unión: liderazgo, entrega y el regreso a su mejor versión

Mauro Pittón, el alma de Unión: liderazgo, entrega y el regreso a su mejor versión

Pichetto cruzó a Galperín por Mercado Libre: Las plataformas Shein y Temu te van a pasar por arriba

Pichetto cruzó a Galperín por Mercado Libre: "Las plataformas Shein y Temu te van a pasar por arriba"

Colapinto analizó su carrera en Brasil: Hicimos lo mismo que todos y no alcanzó

Colapinto analizó su carrera en Brasil: "Hicimos lo mismo que todos y no alcanzó"

Ovación
Mauro Pittón, el alma de Unión: liderazgo, entrega y el regreso a su mejor versión

Mauro Pittón, el alma de Unión: liderazgo, entrega y el regreso a su mejor versión

Colapinto completó una carrera sólida pero sin premio en Brasil: fue 15° con el Alpine

Colapinto completó una carrera sólida pero sin premio en Brasil: fue 15° con el Alpine

Colapinto analizó su carrera en Brasil: Hicimos lo mismo que todos y no alcanzó

Colapinto analizó su carrera en Brasil: "Hicimos lo mismo que todos y no alcanzó"

Norris ganó de punta a punta en Brasil y quedó a un paso del título en la Fórmula 1

Norris ganó de punta a punta en Brasil y quedó a un paso del título en la Fórmula 1

Daniel Vila: Al título hay que soñarlo, creerlo y trabajarlo

Daniel Vila: "Al título hay que soñarlo, creerlo y trabajarlo"

Policiales
Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos