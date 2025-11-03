Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

La gira nacional de Erreway comienza en el Estadio del Club Unión el viernes 7 de noviembre. Para que nadie se quede afuera, las últimas entradas disponibles ahora pueden adquirirse a través de seis cuotas sin interés con Banco de Santa Fe y Banco de Entre Ríos

Para que nadie se quede afuera del regreso más esperado, ahora podés comprar tu entrada para Erreway en seis cuotas sin interés con tarjetas de Banco de Santa Fe y Banco de Entre Ríos. Además, continúa la promoción de Naranja X Visa de tres cuotas sin interés. Adquirí tu entrada en Mundo Ticket .

Erreway vuelve a emocionar a miles de fanáticos que cantaron y lloraron con los himnos de toda una generación. Santa Fe será parte de este regreso histórico el próximo 7 de noviembre a las 21 en el Estadio del Club Unión.

Se viene una noche única en Santa Fe

Desde que anunciaron su regreso, Erreway no ha dejado de sorprender: con cada fecha suman más hitos, agotando recintos en Chile, Uruguay, Ecuador, Perú, Italia, España, Chipre y Grecia, y ahora iniciando su esperado recorrido por Argentina.

La gira por nuestro país comenzará el viernes 7 de noviembre en Santa Fe en el Club Unión, continuando por Rosario el 9 de noviembre en el Metropolitano. Después pasarán por Tucumán el 6 de diciembre en el Central Córdoba y finalmente llegarán a La Plaza de la música en Córdoba el 13 de diciembre.

Una retorno más que esperado

La banda que marcó a toda una generación celebró su regreso en un Movistar Arena colmado el viernes 29 de agosto, donde Camila, Benjamín y Felipe repasaron sus grandes himnos junto a miles de fanáticos en una noche cargada de emoción y nostalgia. El show incluyó la participación especial de Lali en “Cosas Buenas” y el anuncio de una novena función en Buenos Aires, además de una gira que comenzará el viernes 7 de noviembre en el Estadio del Club Unión, y además los llevará a Córdoba, Rosario y Tucumán.

Este reencuentro histórico con el público argentino llega después de una gira internacional arrolladora que agotó todas sus presentaciones y superó los 300.000 tickets vendidos en distintos países. Ahora, además de su serie de conciertos en Buenos Aires, Erreway se prepara para llevar su música a nuevas ciudades del país, reafirmando que el fenómeno sigue más vivo que nunca.