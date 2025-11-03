Uno Santa Fe | Escenario | Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

La gira nacional de Erreway comienza en el Estadio del Club Unión el viernes 7 de noviembre. Para que nadie se quede afuera, las últimas entradas disponibles ahora pueden adquirirse a través de seis cuotas sin interés con Banco de Santa Fe y Banco de Entre Ríos

3 de noviembre 2025 · 10:03hs
Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Últimas entradas Erreway

gentileza

Últimas entradas Erreway

Para que nadie se quede afuera del regreso más esperado, ahora podés comprar tu entrada para Erreway en seis cuotas sin interés con tarjetas de Banco de Santa Fe y Banco de Entre Ríos. Además, continúa la promoción de Naranja X Visa de tres cuotas sin interés. Adquirí tu entrada en Mundo Ticket.

Erreway vuelve a emocionar a miles de fanáticos que cantaron y lloraron con los himnos de toda una generación. Santa Fe será parte de este regreso histórico el próximo 7 de noviembre a las 21 en el Estadio del Club Unión.

Se viene una noche única en Santa Fe

Desde que anunciaron su regreso, Erreway no ha dejado de sorprender: con cada fecha suman más hitos, agotando recintos en Chile, Uruguay, Ecuador, Perú, Italia, España, Chipre y Grecia, y ahora iniciando su esperado recorrido por Argentina.

La gira por nuestro país comenzará el viernes 7 de noviembre en Santa Fe en el Club Unión, continuando por Rosario el 9 de noviembre en el Metropolitano. Después pasarán por Tucumán el 6 de diciembre en el Central Córdoba y finalmente llegarán a La Plaza de la música en Córdoba el 13 de diciembre.

Hasta el momento, ya llevaron sus increíbles canciones a Chile, Uruguay, Ecuador, Perú, Italia, España, Chipre y Grecia.

Una retorno más que esperado

La banda que marcó a toda una generación celebró su regreso en un Movistar Arena colmado el viernes 29 de agosto, donde Camila, Benjamín y Felipe repasaron sus grandes himnos junto a miles de fanáticos en una noche cargada de emoción y nostalgia. El show incluyó la participación especial de Lali en “Cosas Buenas” y el anuncio de una novena función en Buenos Aires, además de una gira que comenzará el viernes 7 de noviembre en el Estadio del Club Unión, y además los llevará a Córdoba, Rosario y Tucumán.

Este reencuentro histórico con el público argentino llega después de una gira internacional arrolladora que agotó todas sus presentaciones y superó los 300.000 tickets vendidos en distintos países. Ahora, además de su serie de conciertos en Buenos Aires, Erreway se prepara para llevar su música a nuevas ciudades del país, reafirmando que el fenómeno sigue más vivo que nunca.

Santa Fe Unión
Noticias relacionadas
Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este lunes

Fin de las clases: se acerca la llegada de las vacaciones en las escuelas argentinas.

Calendario escolar: cuándo terminan las clases provincia por provincia

segun el ministerio publico de la acusacion, en santa fe la tasa de homicidios cayo al nivel mas bajo de los ultimos 10 anos

Según el Ministerio Público de la Acusación, en Santa Fe la tasa de homicidios cayó al nivel más bajo de los últimos 10 años

nicolas varrone: soy de boca, pero el corazoncito en santa fe esta en colon

Nicolás Varrone: "Soy de Boca, pero el corazoncito en Santa Fe está en Colón"

Lo último

Sofía Calvo llega a HUB con Es hora de hablar

Sofía Calvo llega a HUB con "Es hora de hablar"

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Juicio por la muerte de Luciano Nicola tras un siniestro vial: Es una condena a la mitad, pero algo logramos, dijo su papá

Juicio por la muerte de Luciano Nicola tras un siniestro vial: "Es una condena a la mitad, pero algo logramos", dijo su papá

Último Momento
Sofía Calvo llega a HUB con Es hora de hablar

Sofía Calvo llega a HUB con "Es hora de hablar"

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Juicio por la muerte de Luciano Nicola tras un siniestro vial: Es una condena a la mitad, pero algo logramos, dijo su papá

Juicio por la muerte de Luciano Nicola tras un siniestro vial: "Es una condena a la mitad, pero algo logramos", dijo su papá

En VIVO: la Sub 17 debuta en el Mundial de Qatar 2025 ante Bélgica

En VIVO: la Sub 17 debuta en el Mundial de Qatar 2025 ante Bélgica

Este lunes no funcionarán los semáforos en Iturraspe y avenida López y Planes por tareas de mantenimiento

Este lunes no funcionarán los semáforos en Iturraspe y avenida López y Planes por tareas de mantenimiento

Ovación
Banco Provincial y El Quillá son los finalistas del Oficial de hockey

Banco Provincial y El Quillá son los finalistas del Oficial de hockey

En VIVO: la Sub 17 debuta en el Mundial de Qatar 2025 ante Bélgica

En VIVO: la Sub 17 debuta en el Mundial de Qatar 2025 ante Bélgica

Agustín Canapino ganó el TC en Paraná con ritmo de campeón

Agustín Canapino ganó el TC en Paraná con ritmo de campeón

Central Córdoba desea trepar a la cima de la zona A ante un golpeado Racing

Central Córdoba desea trepar a la cima de la zona A ante un golpeado Racing

Banfield y Lanús, un clásico del sur clave por llegar a los playoffs

Banfield y Lanús, un clásico del sur clave por llegar a los playoffs

Policiales
Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Escenario
Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Árbol llega a Tribus festejando sus 30 años

Árbol llega a Tribus festejando sus 30 años

Sofía Calvo llega a HUB con Es hora de hablar

Sofía Calvo llega a HUB con "Es hora de hablar"