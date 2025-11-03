Rompiendo Espejos se presentará en Tribus Club de Arte el sábado 8 de noviembre. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Rompiendo Espejos regresa a Tribus el sábado 8 de noviembre a las 23.59, para agitar rocanroles irresistibles en un trasnoche imperdible con lo mejor de Callejeros.

Rompiendo Espejos nace en 2012 a partir de sus presentaciones en marchas por la tragedia de Cromañon y pedido de libertad de Callejeros. La banda tomó gran repercusión, tocando en diferentes escenarios y llegando a contar en sus shows con la presencia de los integrantes de Callejeros.

Puntos de venta:

Tribus | República de Siria 3572 de miércoles a domingos de 18 a 00

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

CONSULTAS WHSTP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187