Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos
Rompiendo Espejos se presentará en Tribus Club de Arte el sábado 8 de noviembre. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.
Rompiendo Espejos nace en 2012 a partir de sus presentaciones en marchas por la tragedia de Cromañon y pedido de libertad de Callejeros. La banda tomó gran repercusión, tocando en diferentes escenarios y llegando a contar en sus shows con la presencia de los integrantes de Callejeros.
Puntos de venta:
Tribus | República de Siria 3572 de miércoles a domingos de 18 a 00
NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637
NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780
NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091
NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980
NEXON Paraná | Urquiza 1031
Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná
ONLINE : www.ticketway.com.ar
VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161
CONSULTAS WHSTP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187