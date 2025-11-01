Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Sucedió este viernes antes de la medianoche. Los vecinos de Luciano Molinas al 900 denunciaron el hecho al 911. Oficiales de Orden Público y de Cuerpos rescataron a la mujer lesionada, aprehendieron al agresor y le secuestraron cinco rifles calibre 22.

Esta noche de viernes, oficiales de la Comisaría 3ª y de la Estación Policial Centro intervinieron de urgencia en un departamento ubicado en calle Luciano Molinas al 900, en barrio 7 Jefes , donde una mujer fue víctima de una violenta agresión por parte de su esposo.

Al llegar al lugar, los policías rescataron a la víctima y aprehendieron al hombre, a quien le secuestraron un verdadero arsenal de armas largas de grueso calibre.

Denuncia y operativo

Todo comenzó cuando los vecinos del edificio escucharon gritos y golpes provenientes de un departamento y, alarmados por la situación, llamaron al 911. Los operadores de la central de emergencias enviaron de inmediato los móviles más cercanos.

armas rifle

Rescate y secuestro de armas

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Sección Caballería, de la Comisaría 3ª y de la Estación Policial Centro (EPC). Al golpear la puerta, fueron atendidos por una mujer que denunció haber sido golpeada por su marido y advirtió que en el interior había armas.

Los uniformados rescataron a la víctima y aprehendieron al agresor, identificado como E. D. K., de 58 años. En la vivienda secuestraron cinco rifles modelo Halcón calibre .22 sistema Mauser y una granada FM (Fabricaciones Militares) de color verde oliva, con palanca de desarme y anilla de seguridad, aunque sin tren de fuego ni carga explosiva.

Intervención judicial

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I (La Capital), que a su vez informó al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación. El funcionario ordenó que el hombre permaneciera detenido, fuera identificado y se le forme causa como presunto autor del delito de lesiones agravadas en contexto de violencia de género.

Además, la fiscalía requirió la documentación correspondiente a la tenencia legal de las armas secuestradas. La víctima, en tanto, fue asistida y examinada por el médico policial, conforme al protocolo establecido para estos casos.