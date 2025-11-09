Uno Santa Fe | Ovación | Norris

Norris ganó de punta a punta en Brasil y quedó a un paso del título en la Fórmula 1

Lando Norris no tuvo mayores inconvenientes para lograr el primer puesto y es el gran favorito para quedarse con el título en la Fórmula 1.

9 de noviembre 2025 · 16:11hs
El Gran Premio de Brasil volvió a tener a Lando Norris como protagonista excluyente. El piloto británico de McLaren dominó de principio a fin en el circuito de Interlagos y se adjudicó una nueva victoria que lo consolida en lo más alto del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1, con 390 puntos, cuando solo restan tres carreras y una sprint para el cierre de la temporada.

El joven talento de 25 años, que ya había ganado en Australia, Mónaco, Austria, Gran Bretaña, Hungría y México, sumó su séptimo triunfo del año con una actuación sólida y sin fisuras. Desde el inicio controló el ritmo, contuvo los ataques de Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y aprovechó los abandonos de figuras como Charles Leclerc (Ferrari) y Lewis Hamilton (Ferrari), quienes dejaron a la Scudería fuera de competencia en San Pablo.

La carrera comenzó con sobresaltos: un incidente del local Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) obligó a la salida temprana del auto de seguridad. En la relanzada, Leclerc perdió el control de su Ferrari y se vio obligado a abandonar, lo que allanó el camino para que Norris mantuviera la delantera.

Detrás suyo, Antonelli intentó sostener el ritmo del británico, mientras que Max Verstappen (Red Bull) protagonizaba una espectacular remontada desde el pitlane hasta el tercer lugar del podio, demostrando una vez más su jerarquía y constancia.

Sin embargo, el ritmo de Norris fue implacable. En las últimas vueltas logró una ventaja de 12 segundos sobre Antonelli y 14 sobre Verstappen, dominando con autoridad una prueba que reafirma su candidatura al título mundial.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) también fue protagonista en algunos tramos: llegó a ubicarse noveno antes de su paso por boxes, aunque finalmente cruzó la bandera a cuadros en el puesto 15, tras una estrategia con dos detenciones que no dio los resultados esperados.

Con este resultado, Norris amplió aún más su ventaja en el campeonato y parece encaminado hacia el primer título mundial de su carrera, un logro que coronaría una temporada de crecimiento constante tanto para él como para McLaren, que se consolida como la gran revelación del año.

La Fórmula 1 continuará su calendario con las últimas tres fechas: Las Vegas (22 de noviembre), Qatar (30 de noviembre) y Abu Dabi (7 de diciembre), donde Norris buscará cerrar una temporada histórica para el equipo de Woking.

Clasificación final – GP de Brasil 2025

  • 1° Lando Norris
  • 2° Andrea Kimi Antonelli
  • 3° Max Verstappen
  • 4° George Russell
  • 5° Oscar Piastri
  • 6° Oliver Bearman
  • 7° Liam Lawson
  • 8° Isack Hadjar
  • 9° Nico Hülkenberg
  • 10° Pierre Gasly
  • 11° Alexander Albon
  • 12° Esteban Ocon
  • 13° Carlos Sainz Jr.
  • 14° Fernando Alonso
  • 15° Franco Colapinto
  • 16° Lance Stroll
  • 17° Yuki Tsunoda
  • 18° Lewis Hamilton (abandono)
  • 19° Charles Leclerc (abandono)
  • 20° Gabriel Bortoleto (abandono)
