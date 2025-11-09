TC2000: en un intenso final, Franco Morillo consiguió un triunfazo en Uruguay

El piloto juninense se impuso de principio a fin en el circuito de Mercedes. Emiliano Stang y Matías Rossi completaron el podio.

El piloto Franco Morillo (Chevrolet Pro Racing) se llevó una gran victoria en la final del TC2000 llevada a cabo en el circuido de Mercedes, Uruguay, correspondiente a la décima fecha del calendario.

El propio Morillo largó desde la primera plaza junto a Franco Vivian, mientras que Stang y Nicolás Palau (Volkswagen – Halcón Motorsport) hicieron lo propio desde la segunda línea y buscaron poder alcanzar el liderato desde el comienzo. Sin embargo, el juninense logró mantener la punta.

Más adelante, Stang no necesitó de mucho para poder colocarse como escolta, tras el despiste de Vvian, y ponerle presión al piloto de 32 años, que supo mantener las embestidas rivales de principio a fin para quedarse con el triunfo.

De esta manera, Vivian también concedió la tercera ubicación y dejó a Rossi como el último en el podio.

La última vuelta de la carrera contó con demasiada emoción, luego de que Stang se haya acercado al corredor oriundo de Junín en una lucha en la que ocurrieron varios toques entre los autos, pero que terminó con el festejo de Morillo.

Top 10 de la final del TC2000 en Mercedes, Uruguay

1. Franco Morillo: 37:12.289

2. Emiliano Stang: +0.175

3. Matías Rossi: +4.493

4. Marcelo Ciarrocchi: +5.232

5. Gabriel Ponce de León: +17.902

6. Tiago Pernía: +18.696

7. Leonel Pernía: +21.059

8. Nicolás Palau: +26.102

9. Julián Ramos: +28.145

10. Facundo Aldrighetti: +54.757