Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Indios se presentará en Tribus Club de Arte el sábado 8 de noviembre. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

Luego de su regreso triunfal a los escenarios y el lanzamiento de Artificio, su más reciente trabajo discográfico, Indios anuncia su GIRA 2025 con shows confirmados en Argentina, Uruguay, Chile y Perú. Con 12 canciones que fusionan el pop y el rock en una propuesta fresca, moderna y enérgica, Artificio marca una nueva etapa en la trayectoria de Indios. A Santa Fe llegan este sábado 8 de noviembre para presentarse, desde las 21, en Tribus Club de Arte.