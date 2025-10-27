Uno Santa Fe | Escenario | Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Indios se presentará en Tribus Club de Arte el sábado 8 de noviembre. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

27 de octubre 2025 · 09:01hs
Indios se presentará en Tribus Club de Arte el sábado 8 de noviembre 

Luego de su regreso triunfal a los escenarios y el lanzamiento de Artificio, su más reciente trabajo discográfico, Indios anuncia su GIRA 2025 con shows confirmados en Argentina, Uruguay, Chile y Perú. Con 12 canciones que fusionan el pop y el rock en una propuesta fresca, moderna y enérgica, Artificio marca una nueva etapa en la trayectoria de Indios. A Santa Fe llegan este sábado 8 de noviembre para presentarse, desde las 21, en Tribus Club de Arte.

El álbum fue producido por Mateo Rodó, masterizado por Daniel Ovie, y cuenta con la participación de Conociendo Rusia en el single 'Loco', también producido por Nico Cotton. El focus track, “Viernes a la noche”, captura la esencia de este trabajo que ya cuenta con visualizers dirigidos por Agustín Portela, consolidando una identidad sonora y visual única.

