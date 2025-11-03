Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

El interior del óvalo del Hipódromo de Rosario se transformó una vez más en una verdadera caja de resonancia para disfrutar de la mejor música local, nacional e internacional

El Festival Bandera, un evento cada vez más atractivo para el público y artistas.

Música, color y mucha expectativa. Eso define a esta sexta edición del Festival Bandera , que tuvo entre sus tres escenarios a Divididos, Babasónicos, Las Pastillas del Abuelo y Conociendo Rusia, Crema y Killer Burritos , entre artistas de crédito local.

El interior del óvalo del Hipódromo se transformó una vez más en una verdadera caja de resonancia de buena vibra sensaciones agradables a lo largo de cada canción dentro de un marco de público a pleno, diverso y variopinto y repleto de curiosidades.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Festival Bandera (@festivalbanderaok)

En una recorrida realizada este sábado por La Capital, se pudo apreciar a muchos grupos de amigos y amigas, que incluyó una despedida de soltera en medio del megarecital que ofrece el Festival Bandera durante este sábado en Rosario.

festival bandera2

Espectadores de Capital Federal, Rufino, Santa Fe y otros puntos cardinales del país y alrededores no quisieron perderse esta cita con artistas locales, nacionales e internacionales como el colombiano Juanes y los DJ norteamericanos Deep Dish conformado por la dupla Dubfire Shirazinia y Sharam Tayebi.

Una verdadera marea de gente iba de un lado al otro debajo de un sol que asomó con fuerza con el correr de la tarde y elevó la temperatura alrededor de los tres escenarios dispuestos por el show.

Jóvenes acompañadas con madres o abuelas, a quienes llevaban por primera vez, también fue otra de las curiosidades de la tarde, que tenía como exponentes de lujo a Divididos y Babasónicos junto a Las Pastillas del Abuelo, El Kuelgue, Yami Safdie, Cruzando el Charco y El Plan de la Mariposa.

festival bandera1

Entre ellos también se encontraba la banda de Mateo Sujatovich, hijo del reconocido tecladista de la escena de rock nacional Leo Sujatovich.

Por supuesto que Coki no faltó a la cita en plena tarde para hacer mover con todo su rock&roll a cuestas, ya con gran cantidad de público expectante debajo de los escenarios.

Crema es otra de las bandas rosarinas que ya no es una sorpresa y se consolida en la escena local rosarina para mixturar hip-hop y rock.