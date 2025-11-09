Daniel Vila: "Al título hay que soñarlo, creerlo y trabajarlo"

Uno Santa Fe | Ovación | Daniel Vila

Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, dio su receta en función del título logrado en Copa Argentina y destacó: "Hay que soñar".

9 de noviembre 2025 · 12:46hs
La consagración de Independiente Rivadavia de Mendoza en la Copa Argentina marcó un hecho histórico: el primer título grande en la vida del club. Pero más allá del festejo, su presidente, Daniel Vila, dejó una reflexión que resonó especialmente en Santa Fe, donde muchos hinchas de Unión no pudieron evitar la comparación.

Durante una extensa charla con LT10, Vila repasó el camino que llevó a su equipo al éxito, habló de su vínculo con la Universidad Nacional del Litoral —de la cual es egresado—, recordó su paso por la ciudad y hasta confesó haber jugado un tiempo en Unión. Sin embargo, el momento más revelador llegó cuando fue consultado sobre qué debe proponerse un dirigente de un club del interior, tomando como referencia el anhelo que el pueblo tatengue mantiene desde hace décadas: levantar su primer título.

La receta de Daniel Vila en Independiente Rivadavia

“Yo tengo una receta que me ha dado resultado en la vida: primero sueño las cosas con intensidad. Me imagino que van a pasar y trabajo en función de eso. En el fútbol es igual: soñé que íbamos a ascender y ascendimos; soñé que íbamos a pelear por algo importante, y ganamos la Copa Argentina. Hay que soñar, pero también creérselo. Eso mueve las energías y termina ocurriendo”, sostuvo el dirigente.

Sus palabras no pasaron inadvertidas para los santafesinos. La historia reciente de Unión comparte varios puntos con la de la Lepra mendocina: clubes del interior con una fuerte identidad regional, con recursos limitados, pero con el respaldo de su gente y la convicción de poder competir contra los más poderosos.

Vila, que vivió en Santa Fe durante su etapa universitaria, recordó con afecto esos años y dejó una anécdota curiosa: “Cuando el estudio me lo permitía iba a ver a Unión, y hasta jugué un tiempo ahí. Era marcador de punta”, contó entre risas.

Un proyecto con mirada federal

El presidente de Independiente Rivadavia explicó además una de las claves del éxito: apostar por jugadores del ascenso, una filosofía que podría aplicarse a clubes como Unión.

“Hay grandes futbolistas en la Primera Nacional que no se ven. Por eso defiendo los torneos de 30 equipos: muestran valores de todo el país. Nosotros tenemos un equipo de scouting que recorre Argentina buscando jugadores con hambre y calidad, y eso fue fundamental”, describió Vila.

La coronación mendocina, con Alfredo Berti como técnico y Sebastián Villa como figura, representó un golpe simbólico en el mapa del fútbol argentino: otro club del interior levantando una copa nacional. Y como dijo Vila, nada de eso hubiera sido posible sin una convicción profunda: “Los sueños se cumplen si se trabajan”.

Un mensaje que también interpela a Santa Fe

En Unión, la ilusión de conseguir un título propio sigue intacta. Cada conquista de un equipo del interior —como Tigre, Central Córdoba, Platense o ahora Independiente Rivadavia— reaviva ese deseo.

Y quizás las palabras de Vila sirvan como espejo para el pueblo tatengue: “Hay que soñarlo, creerlo y trabajarlo. Así se empieza a escribir la historia.”

