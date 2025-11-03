Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

La marca premium de cerveza fue parte de la sexta edición del Festival Bandera, reafirmando su vínculo con la música y las experiencias que invitan a descubrir nuevos sonidos.

El sábado 1 de noviembre, el Hipódromo de Rosario volvió a vibrar con una nueva edición del Festival Bandera , que ya se consagra como uno de los eventos más importantes del calendario musical nacional. Miles de personas disfrutaron de una jornada única donde la música, la cultura y la comunidad se fusionaron en un mismo lugar.

Este año, el festival estuvo encabezado por Divididos, Babasónicos, Juanes y El Kuelgue, junto a referentes de distintas generaciones como El Plan de la Mariposa, Cruzando el Charco, Conociendo Rusia, Yami Safdie, Gauchito Club, 1915, Piti Fernández, Deep Dish, Koino Yokan, y muchos más. Una combinación de talentos locales, nacionales e internacionales que confirma al Bandera como un evento indispensable para los amantes de la música en vivo.

DSC09853

Bajo el concepto “Detapá un nuevo sonido”, Heineken invitó a los asistentes a vivir el festival desde una perspectiva única, con una propuesta que combinó música, experiencias inmersivas y disfrute entre amigos.

La marca llevó a sus embajadores en una experiencia especial, recorriendo el camino al festival como si fueran una banda de gira a bordo de una van ploteada, celebrando la música y los momentos de conexión genuina que caracterizan al universo Heineken.

DSC09743

“Estamos muy contentos de poder participar en uno de los festivales de mayor reconocimiento a nivel nacional. La música es un lenguaje universal, y en Heineken trabajamos constantemente para conectar a nuestros consumidores con experiencias que empoderan la diversidad y los animan a explorar nuevos sonidos”, comentó Alessandro Manunta, Country Manager de Heineken Argentina.

El Festival Bandera no solo reúne a los principales artistas del país, sino que también impulsa el desarrollo cultural y económico de la región, generando trabajo para miles de personas y atrayendo visitantes de distintas provincias.

Rosario, cuna del rock nacional, volvió a estar en lo más alto del plano musical con un evento que ya es marca registrada.

DSC09831

Acerca de Heineken Argentina

Heineken es la cerveza más internacional, presente en más de 192 países y líder mundial dentro del segmento Premium. En la Argentina, se lanzó en 1986 y actualmente posee un joint venture con la Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU), el mayor grupo cervecero chileno y el segundo en el país. Desde mediados de 2003, la cerveza es elaborada y comercializada en la Argentina bajo licencia y por CCU Argentina. La pasión por la calidad de Heineken se percibe en la rigurosa selección de sus ingredientes totalmente naturales y en su mítico proceso de elaboración, respetando un excepcional estándar de calidad que se mantiene en cada uno de los países donde está presente.

DSC09777

Acerca de CCU

CCU Argentina (www.ccu.com.ar) es una de las compañías de bebidas más importantes del país, la segunda más grande del mercado cervecero argentino, líder en el mercado de sidras y un actor relevante en licores, destilados y vinos.

Su portfolio de marcas incluye las cervezas Schneider, Heineken, Miller, Imperial, Amstel, Sol, Grolsch, Warsteiner, Isenbeck, Santa Fe, Salta, Córdoba, Norte, Palermo, Bieckert, Salta Cautiva, Kunstmann; las sidras Real, La Victoria, y Sáenz Briones 1888; los licores El Abuelo; los vinos La Celia; los piscos Mistral, Control C; y hard seltzer Hard Fresh.

Inspirada en crear experiencias para sus consumidores en todas las ocasiones de consumo, con marcas de alta calidad, CCU Argentina emplea a más de 1.800 personas sólo de manera directa; posee 5 plantas industriales; 6 centros de distribución propios y trabaja con una red de más de 170 distribuidores.