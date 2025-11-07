Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Durante un allanamiento en una vivienda de Guadalupe Oeste, la Policía de Investigaciones detuvo al principal sospechoso de un robo ocurrido en agosto y secuestró 120 dosis de cocaína

En la mañana de este viernes, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) Complejas I realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en Sarmiento al 7700 , en el barrio Guadalupe Oeste de la ciudad de Santa Fe. El operativo tenía como objetivo dar con el principal investigado por el robo de una moto ocurrido en agosto.

Durante el procedimiento, los pesquisas aprehendieron al sospechoso , quien quedó inmediatamente a disposición de la Justicia.

Sorpresa en la requisa: hallaron dosis de cocaína listas para vender

Mientras se desarrollaba la inspección dentro del domicilio, los agentes detectaron la presencia de 120 dosis de cocaína ya fraccionadas y acondicionadas para su venta al menudeo, además de siete teléfonos celulares, elementos que podrían estar vinculados al comercio de estupefacientes.

Especialistas de la División Antinarcóticos de la PDI realizaron el narcotest correspondiente, que confirmó que la sustancia era cocaína.

Causa por microtráfico

El resultado del allanamiento fue informado a la Jefatura de la PDI, que a su vez dio intervención al fiscal Ignacio Lascurain. El funcionario judicial ordenó mantener detenido al hombre, su identificación y la formación de causa por presunta infracción a la Ley Provincial de Microtráfico N° 14.239. El sospechoso continuará privado de su libertad mientras avanza la investigación.

•LEER MÁS: Recreo Sur: con una escopeta cargada, intimidó a una pareja y lo arrestaron